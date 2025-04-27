Що це за New Vegas у грі Fallout, який покажуть у новому сезоні серіалу
- Другий сезон серіалу Fallout представить Нью-Вегас, знакову локацію з ігрового всесвіту.
- Нью-Вегас — постапокаліптична версія Лас-Вегаса, керована містером Хаусом, з казино і фракціями, що борються за контроль.
- У серіалі будуть показані знакові казино The Tops та Lucky 38, можливо з довоєнними флешбеками.
- Другий сезон обіцяє бути святом для фанатів постапокаліптичного Вегаса.
У очікуванні другого сезону Fallout стало відомо, що в ньому з'являться локації зі знакового для ігрового всесвіту містечка Нью-Вегас. Що воно являє собою у грі – дізнайтеся у матеріалі.
Достеменно відомо, що другий сезон популярного серіалу Fallout перенесе глядачів до одного з найвідоміших міст франшизи — Нью-Вегаса. Але що це місце являє собою в ігровому всесвіті, вам розповість 24 Канал.
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Вогні Нью-Вегаса знову манитимуть подорожніх
Як не складно здогадатися New Vegas – це постапокаліптична версія реального Лас-Вегаса з усім його шармом та небезпеками.
Внаслідок ядерної війни місто хоча й суттєво змінилося, але дивом уникнуло повного знищення завдяки технологіям містера Хауса – епатажного генія-мільярдера, який перетворив Нью-Вегас на справжню оазу серед пустки, а сам заховався у капсулі підтримання життєдіяльності та керує своєю "державою" за допомоги віртуального аватара.
Тут продовжують сяяти неонові вогні, працюють казино, а місцеві фракції борються за контроль над потоками коштів та "вінта". Саме Fallout: New Vegas багато хто вважає найкращою відеогрою у всій культовій серії й багато в чому це зумовлено неповторною атмосферою містечка.
Трейлер гри – дивіться відео
Завдяки кадрам з фільмування стрічки, що зринали у мережі, стало відомо, що в серіал серед інших знакових локацій потраплять легендарні казино The Tops та Lucky 38.
Саме останнє є штаб-квартирою Хауса, але як можна побачити у відео користувача TikTok під ніком onzo1313, на знімальному майданчику заклад виглядає зовсім "свіженьким", тож ймовірно на глядачів очікують довоєнні флешбеки та історія становлення бізнес-імперії Хауса.
Залаштунки фільмування 2 сезону – перегляньте ролик
Отож, другий сезон обіцяє стати справжнім святом для фанатів постапокаліптичного Вегаса.