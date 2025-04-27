Що це за New Vegas у грі Fallout, який покажуть у новому сезоні серіалу

У очікуванні другого сезону Fallout стало відомо, що в ньому з'являться локації зі знакового для ігрового всесвіту містечка Нью-Вегас. Що воно являє собою у грі – дізнайтеся у матеріалі.

Достеменно відомо, що другий сезон популярного серіалу Fallout перенесе глядачів до одного з найвідоміших міст франшизи — Нью-Вегаса. Але що це місце являє собою в ігровому всесвіті, вам розповість 24 Канал.

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Вогні Нью-Вегаса знову манитимуть подорожніх

Як не складно здогадатися New Vegas – це постапокаліптична версія реального Лас-Вегаса з усім його шармом та небезпеками.

Внаслідок ядерної війни місто хоча й суттєво змінилося, але дивом уникнуло повного знищення завдяки технологіям містера Хауса – епатажного генія-мільярдера, який перетворив Нью-Вегас на справжню оазу серед пустки, а сам заховався у капсулі підтримання життєдіяльності та керує своєю "державою" за допомоги віртуального аватара.

Тут продовжують сяяти неонові вогні, працюють казино, а місцеві фракції борються за контроль над потоками коштів та "вінта". Саме Fallout: New Vegas багато хто вважає найкращою відеогрою у всій культовій серії й багато в чому це зумовлено неповторною атмосферою містечка.

Трейлер гри – дивіться відео

Завдяки кадрам з фільмування стрічки, що зринали у мережі, стало відомо, що в серіал серед інших знакових локацій потраплять легендарні казино The Tops та Lucky 38.

Саме останнє є штаб-квартирою Хауса, але як можна побачити у відео користувача TikTok під ніком onzo1313, на знімальному майданчику заклад виглядає зовсім "свіженьким", тож ймовірно на глядачів очікують довоєнні флешбеки та історія становлення бізнес-імперії Хауса.

Залаштунки фільмування 2 сезону – перегляньте ролик

Отож, другий сезон обіцяє стати справжнім святом для фанатів постапокаліптичного Вегаса.