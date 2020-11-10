Twitch заблокував акаунт чергової знаменитості, цього разу бан отримав відомий бразильський футболіст Неймар. Точна причина блокування поки не називається, але припускається, що бразилець порушував авторські права

Twitch заблокував акаунт відомого футболіста Неймара, повідомляє портал gamerant. Для бразильця цей бан став першим, на цій платформі він почав стрімити нещодавно.

Актуально Twitch продовжує дивувати: стрімера забанили за нікнейм через 8 років після реєстрації

Неймар почав проводити регулярні трансляції на Twitch лише цієї осені, але швидко став одним з найпопулярніших стрімерів на цій платформі. На деяких його трансляціях було присутньо понад 100 тисяч користувачів. Особливо багато шанувальників у бразильця на його батьківщині, там він справжня легенда.

На своїх стрімах Неймар зазвичай грав у CS:GO та Among Us з друзями. Бразилець давній шанувальник Counter-Strike, він часто спілкується із зірками бразильського кіберспорту та проводить шоу-матчі у цій грі із залученням інших зіркових футболістів.

Неймар на одній зі своїх трансляцій / фото з сайту gamerant

Неймар Зірка світового футболу, нападник збірної Бразилії та французького "Парі Сен-Жермен". Неймар найдорожчий футболіст в історії футболу, за його трансфер французький "ПСЖ" заплатив 222 мільйони доларів. Бразилець неодноразово входив у списки найвпливовіших спортсменів світу.

Точна причина блокування поки невідома, але припускається, що причиною може бути порушення авторських прав (DMCA) на платформі Twitch. Просте прослуховування музики у фоновому режимі могло стати причиною бану відомого бразильського футболіста.