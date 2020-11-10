Twitch заблокировал аккаунт очередной знаменитости, на этот раз бан получил известный бразильский футболист Неймар. Точная причина блокировки пока не называется, но предполагается, что бразилец нарушал авторские права

Twitch заблокировал аккаунт известного футболиста Неймара, сообщает портал gamerant. Для бразильца этот бан стал первым, на этой платформе он начал стримить недавно.

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Неймар начал проводить регулярные трансляции на Twitch только этой осенью, но быстро стал одним из самых популярных стримеров на этой платформе. На некоторых его трансляциях присутствовали более 100 тысяч пользователей. Особенно много поклонников у бразильца на его родине, там он настоящая легенда.

На своих стримах Неймар обычно играл в CS:GO и Among Us с друзьями. Бразилец давний поклонник Counter-Strike, он часто общается со звездами бразильского киберспорта и проводит шоу-матчи в этой игре с привлечением других звездных футболистов.

Неймар на одной из своих трансляций / фото с сайта gamerant

Неймар Звезда мирового футбола, нападающий сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен". Неймар самый дорогостоящий футболист в истории футбола, за его трансфер французский "ПСЖ" заплатил 222 миллиона долларов. Бразилец неоднократно входил в списки самых влиятельных спортсменов мира.

Точная причина блокировки пока неизвестна, но предполагается, что причиной может быть нарушение авторских прав (DMCA) на платформе Twitch. Простое прослушивание музыки в фоновом режиме могло стать причиной бана известного бразильского футболиста.