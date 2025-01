За інформацією інсайдера Nate the Hate, компанія представить трейлер, присвячений технічним характеристикам та компонентам нової консолі, повідомляє 24 Канал з посиланням на VGC.

Презентація програмного забезпечення запланована на кінець лютого або початок березня. Очікується, що продажі Nintendo Switch 2 розпочнуться в травні-червні 2025 року.

Я можу поділитися з вами, що Nintendo Switch 2 буде представлено наступного тижня… Мені повідомили, що презентація відбудеться у четвер, 16 січня… вже за кілька днів. Я чув, що презентація буде зосереджена майже виключно на самій консолі. Ігор не буде. Можливо, у трейлері покажуть гру, яка працює на консолі, але програмне забезпечення не буде в центрі уваги,

– зазначив Nate the Hate.

Інсайдер також припускає, що реліз Switch 2 може відбутися в травні або червні цього року, що збігається з інформацією інших джерел. До запуску можливо буде доступна нова версія Mario Kart, а реліз 3D Mario очікується під кінець 2025 року. Також на нову консоль планують випустити Final Fantasy 7 Remake і Assassin's Creed Mirage.

Раніше Nintendo вже підтвердила плани представити свою наступну консоль до кінця поточного фінансового року, який завершується у березні 2025 року. Улітку 2023 року з'явилися повідомлення, що нова консоль уже знаходиться у ключових партнерів по розробці, а запуск був запланований на 2024 рік. Проте реліз, ймовірно, відклали, щоб уникнути дефіциту пристроїв.

Цього місяця з’явилося чимало витоків інформації про Switch 2, більшість із яких походить із виставки CES 2025. Повідомляється, що пристрій підтримуватиме карти пам’яті обсягом 256 ГБ і 512 ГБ, а контролери Joy-Con кріпитимуться до консолі за допомогою магнітних кріплень. Кнопки SL і SR на нових контролерах стануть більшими, а на правому контролері з’явиться додаткова кнопка «C», призначення якої поки що невідоме.

Виробник аксесуарів Genki навіть продемонстрував на заході 3D-друковану модель, яка, за його словами, є наступником Nintendo Switch. Однак Nintendo офіційно заявила, що не має жодного стосунку до представленого макета.