Вихід фільму відкладено, але розрив невеликий

Фільм, який має стати першою повнометражною адаптацією гри "The Legend of Zelda", не з’явиться в кінотеатрах 26 березня 2027 року, як планувалося раніше. Nintendo офіційно оголосила нову дату релізу – 7 травня 2027 року. Про перенесення повідомив особисто президент компанії Шіґеру Міямото на сторінці Nintendo у соцмережі Bluesky. Таким чином фільм перенесли на півтора місяця вперед, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

Дивіться також Мегапопулярний супергеройський мультфільм отримає гру в жанрі файтингу

Це Міямото. З виробничих причин, світова дата виходу ігрового фільму "Легенда про Зельду" в кінотеатрах буде перенесена на 7 травня 2027 року. Хоча це буде трохи пізніше, ніж ми оголосили раніше, ми хотіли б мати достатньо часу, щоб зробити його хорошим фільмом. Будь ласка, дайте нам трохи більше часу,

– написав Міямото.

Ідея створити фільм про Зельду довго залишалася нереалізованою. Шіґеру Міямото, який є творцем оригінальної гри, протягом багатьох років виступав проти її екранізації. За словами Гейл Тілден, колишньої керівниці маркетингу Nintendo, у компанії постійно надходили пропозиції зняти фільм за мотивами "Зельди", однак Міямото був категоричний – навіть якби фільм захотів зняти Стівен Спілберг, відповідь залишалась "ні".

Ситуація змінилась лише після касового успіху анімаційного фільму "Суперсімейка братів Маріо", що вийшов у 2023 році. Саме тоді Nintendo об'єдналася з Sony для роботи над фільмом "Легенда про Зельду". Постановку довірили режисерові Весу Боллу, відомому за "Той, що біжить лабіринтом" і "Королівством планети мавп", а сам Міямото цього разу став одним із продюсерів стрічки.

Що відомо про майбутній фільм

Проєкт усе ще перебуває на ранній стадії виробництва. Наразі невідомо, хто зіграє головних персонажів – Лінка і Зельду. Офіційного кастингу ще не оголошено, проте в інтернеті ширяться чутки, що на роль принцеси Зельди розглядається Гантер Шафер. Щодо виконавця ролі Лінка – імен поки не називають.

Зважаючи на ранній етап підготовки, поки що складно сказати, чи вже існує фінальний варіант сценарію. Але навіть попри це, той факт, що Nintendo офіційно працює над фільмом і контролює всі етапи виробництва, дає надію фанатам, що цього разу екранізація культової гри вийде вдалою.