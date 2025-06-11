Выход фильма отложен, но разрыв небольшой

Фильм, который должен стать первой полнометражной адаптацией игры "The Legend of Zelda", не появится в кинотеатрах 26 марта 2027 года, как планировалось ранее. Nintendo официально объявила новую дату релиза – 7 мая 2027 года. О переносе сообщил лично президент компании Шиґеру Миямото на странице Nintendo в соцсети Bluesky. Таким образом фильм перенесли на полтора месяца вперед, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

Смотрите также Мегапопулярный супергеройский мультфильм получит игру в жанре файтинга

Это Миямото. По производственным причинам, мировая дата выхода игрового фильма "Легенда о Зельде" в кинотеатрах будет перенесена на 7 мая 2027 года. Хотя это будет немного позже, чем мы объявили ранее, мы хотели бы иметь достаточно времени, чтобы сделать его хорошим фильмом. Пожалуйста, дайте нам немного больше времени,

– написал Миямото.

Идея создать фильм о Зельде долго оставалась нереализованной. Шигеру Миямото, который является создателем оригинальной игры, в течение многих лет выступал против ее экранизации. По словам Гейл Тилден, бывшей руководительницы маркетинга Nintendo, в компании постоянно поступали предложения снять фильм по мотивам "Зельды", однако Миямото был категоричен – даже если бы фильм захотел снять Стивен Спилберг, ответ оставался "нет".

Ситуация изменилась только после кассового успеха анимационного фильма "Суперсемейка братьев Марио", вышедшего в 2023 году. Именно тогда Nintendo объединилась с Sony для работы над фильмом "Легенда о Зельде". Постановку доверили режиссеру Вэсу Боллу, известному по "Бегущему по лабиринту, " и "Королевству планеты обезьян", а сам Миямото на этот раз стал одним из продюсеров ленты.

Что известно о предстоящем фильме

Проект все еще находится на ранней стадии производства. Пока неизвестно, кто сыграет главных персонажей – Линка и Зельду. Официального кастинга еще не объявлено, однако в интернете ходят слухи, что на роль принцессы Зельды рассматривается Хантер Шафер. Относительно исполнителя роли Линка – имен пока не называют.

Ввиду раннего этапа подготовки, пока сложно сказать, существует ли уже финальный вариант сценария. Но даже несмотря на это, тот факт, что Nintendo официально работает над фильмом и контролирует все этапы производства, дает надежду фанатам, что на этот раз экранизация культовой игры получится удачной.