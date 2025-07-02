Nintendo Switch 2 перегрівається та аварійно вимкається, кажуть користувачі

Власники Nintendo Switch 2 з Японії, США та Європи повідомляють про проблеми з перегріванням консолі під час запуску важких ігор, таких як Cyberpunk 2077, а також менш вимогливих до ресурсів проєктів, як Pokémon і Splatoon.

При підвищенні температури система мимовільно вимикається, переходить у режим сну або аварійно закриває застосунки, повідомляє Tom's Hardware. Nintendo визнала проблему та опублікувала рекомендації, але вони не повністю вирішують ситуацію, інформує 24 Канал.

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Деталі проблеми з перегріванням

Згідно з численними звітами, переважно з Японії, але також із США та Європи, користувачі зазначають, що консоль перегрівається, викликаючи зависання та аварійні вимкнення. Один із гравців зазначив:

"Вентилятор працює на повну потужність – можливо, це перегрів", описуючи проблему під час запуску Rune Factory. Інший користувач повідомив про п’ять аварійних завершень роботи Cyberpunk 2077 за одну ігрову сесію в режимі док-станції, коли система охолодження працювала на максимум.

Проблеми виникають не лише в режимі док-станції, де процесор Switch 2 працює на найвищих частотах, але й у портативному режимі. Користувачі скаржаться, що корпус консолі стає настільки гарячим, що її неможливо тримати в руках, навіть під час гри в менш вимогливі проєкти. Один із гравців отримав повідомлення на екрані про перегрівання, після чого консоль перейшла в режим сну під час гри в Tears of the Kingdom Switch 2 Edition .

Видання Tom's Hardware провело вимірювання температури Nintendo Switch 2 під час гри. У режимі док-станції температура корпусу досягала 47°C, а в портативному режимі – 39°C. Хоча ці значення технічно вважаються прийнятними, користувачі все одно відчувають значний дискомфорт через тепло. Це може вказувати на те, що система охолодження працює на межі своїх можливостей, можливо, через конструкцію пристрою або недостатню оптимізацію деяких ігор.

Рекомендації Nintendo та реакція користувачів

Nintendo запропонувала власникам проблемних пристроїв низку базових дій: від’єднати док-станцію, перемістити консоль у більш вентильоване місце, переконатися, що вентиляційні отвори чисті від пилу, та стежити за ситуацією. Якщо ці кроки не допомагають, компанія рекомендує відправити пристрій до авторизованого сервісного центру. Багато користувачів вважають ці рекомендації недостатніми, особливо з огляду на регулярні збої навіть з дотриманням умов експлуатації .

Деякі фанати припускають, що док-станція може частково блокувати вентиляцію консолі, сприяючи перегріванню, хоча вбудований вентилятор у док-станції призначений для охолодження її власних компонентів, а не самої Switch 2. Це підтверджує, що основне охолодження залежить від внутрішньої системи консолі, яка, здається, не завжди справляється з навантаженням.

Рекордні продажі та інші проблеми

На момент появи перших скарг про перегрівання Nintendo Switch 2 уже встановила абсолютний рекорд продажів серед консолей компанії. За перші чотири дні після запуску 5 червня 2025 року було продано понад 3,5 мільйона пристроїв по всьому світу, а станом на 1 липня ця цифра перевищила 5 мільйонів, із найбільшою кількістю продажів у Америці (близько 1,8 мільйона одиниць).

Високий попит призвів до дефіциту в Японії, Франції, Канаді та США, за що президент компанії Шунтаро Фурукава публічно вибачився під час 85-го щорічного загального зібрання акціонерів .

Паралельно з проблемою перегрівання виник ще один інцидент: користувачі повідомили про блокування своїх Nintendo-акаунтів за використання сторонніх карт пам’яті MIG Flash (раніше відомих як MIG Switch). Багато з них використовували ці карти для запуску резервних копій власних, раніше придбаних ігор, але система захисту Switch 2 класифікувала це як порушення, обмежуючи доступ до онлайн-сервісів, що викликало обурення в спільноті Nintendo.