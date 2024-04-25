"Ліквідатори Чорнобиля" стануть, за словами розробників, "вшануванням пам'яті про катастрофу та її жертв". Перший трейлер уже можна подивитися.

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Деталі гри і трейлер

Трейлер, випущений Live Motion Games та видавництвом Frozen Way, підкреслює, що новий історичний симулятор дозволить гравцям відчути себе ліквідаторами — пожежниками, солдатами та іншим персоналом, який був покликаний боротися з наслідками ядерної катастрофи 1986 року.

Згідно з офіційним описом, у грі "будуть використані історичні документи та інші предмети з України" часів радянської окупації, щоб представити те, що студія називає автентичною версією події, але з вигаданою сюжетною історією.

Дивіться трейлер гри: відео

У цій постановці вам не доведеться стикатися з мутованими істотами чи аномаліями, спричиненими радіацією. Натомість ви відчуєте на собі реальні наслідки аварії реактора на Чорнобильській атомній електростанції,

– йдеться в описі гри.

Live Motion Games заявляє, що "Ліквідатори Чорнобиля" подбають про створення "зрілої та емоційно захоплюючої розповіді, яка включає в себе прийняття моральних рішень", з особливостями, що включають механіку стресу, яка ускладнює проходження квестів і може навіть призвести до серцевого нападу.

Гравці побачать історію з різних поглядів і візьмуть участь "прямо чи опосередковано в епізодах, що відбувалися між кінцем квітня і серединою вересня 1986 року", з двома можливими кінцівками.

Галерея скриншотів з гри Chornobyl Liquidators / Фото IGN/Live Motion Games/Frozen Way

Chornobyl Liquidators вийде в Steam 6 червня. Гра повинна була показатись у демоверсії ще у 2021 році, але плани довелося міняти з неназваних причин.

Що відомо про студію Live Motion Games: