"Ликвидаторы Чернобыля" станут, по словам разработчиков, "чествованием памяти о катастрофе и ее жертвах". Первый трейлер уже можно посмотреть.

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Детали игры и трейлер

Трейлер, выпущенный Live Motion Games и издательством Frozen Way, подчеркивает, что новый исторический симулятор позволит игрокам почувствовать себя ликвидаторами - пожарными, солдатами и другим персоналом, который был призван бороться с последствиями ядерной катастрофы 1986 года.

Согласно официальному описанию, в игре "будут использованы исторические документы и другие предметы из Украины" времен советской оккупации, чтобы представить то, что студия называет аутентичной версией события, но с вымышленной сюжетной историей.

Смотрите трейлер игры: видео

В этой постановке вам не придется сталкиваться с мутировавшими существами или аномалиями, вызванными радиацией. Вместо этого вы почувствуете на себе реальные последствия аварии реактора на Чернобыльской атомной электростанции,

– говорится в описании игры.

Live Motion Games заявляет, что "Ликвидаторы Чернобыля" позаботятся о создании "зрелого и эмоционально захватывающего рассказа, который включает в себя принятие моральных решений", с особенностями, включающих механику стресса, которая усложняет прохождение квестов и может даже привести к сердечному приступу.

Игроки увидят историю с разных точек зрения и примут участие "прямо или косвенно в эпизодах, происходивших между концом апреля и серединой сентября 1986 года", с двумя возможными концовками.

Галерея скриншотов из игры Chornobyl Liquidators / Фото IGN/Live Motion Games/Frozen Way

Chornobyl Liquidators выйдет в Steam 6 июня. Игра должна была показаться в демоверсии еще в 2021 году, но планы пришлось менять по неназванным причинам.

Что известно о студии Live Motion Games: