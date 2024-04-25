"Ликвидаторы Чернобыля" станут, по словам разработчиков, "чествованием памяти о катастрофе и ее жертвах". Первый трейлер уже можно посмотреть.
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Детали игры и трейлер
Трейлер, выпущенный Live Motion Games и издательством Frozen Way, подчеркивает, что новый исторический симулятор позволит игрокам почувствовать себя ликвидаторами - пожарными, солдатами и другим персоналом, который был призван бороться с последствиями ядерной катастрофы 1986 года.
Согласно официальному описанию, в игре "будут использованы исторические документы и другие предметы из Украины" времен советской оккупации, чтобы представить то, что студия называет аутентичной версией события, но с вымышленной сюжетной историей.
Смотрите трейлер игры: видео
В этой постановке вам не придется сталкиваться с мутировавшими существами или аномалиями, вызванными радиацией. Вместо этого вы почувствуете на себе реальные последствия аварии реактора на Чернобыльской атомной электростанции,
– говорится в описании игры.
Live Motion Games заявляет, что "Ликвидаторы Чернобыля" позаботятся о создании "зрелого и эмоционально захватывающего рассказа, который включает в себя принятие моральных решений", с особенностями, включающих механику стресса, которая усложняет прохождение квестов и может даже привести к сердечному приступу.
Игроки увидят историю с разных точек зрения и примут участие "прямо или косвенно в эпизодах, происходивших между концом апреля и серединой сентября 1986 года", с двумя возможными концовками.
Галерея скриншотов из игры Chornobyl Liquidators / Фото IGN/Live Motion Games/Frozen Way
Chornobyl Liquidators выйдет в Steam 6 июня. Игра должна была показаться в демоверсии еще в 2021 году, но планы пришлось менять по неназванным причинам.
Что известно о студии Live Motion Games:
- Компания базируется в Польше.
- Кроме офиса в Варшаве, работает также с Катовице.
- В ее каталоге сейчас немного игр, и все они являются небольшими симуляторами. Например, симулятор строителя, продавца машин, пекарни, ремонта железнодорожного вокзала, курьера, первокурсника университета, продавца супермаркета, а также игры про зомби-апокалипсис на Диком Западе и градостроитель на китайскую тематику, где вы управляете душами и выполняете задания на мистическом плавучем острове.
- Первая игра – "Реконструкция железнодорожного вокзала" – создавалась маленькой командой из четырех человек. Игра будет настолько успешной, что уже в первый день продаж покрыла все затраты на производство.
- Сейчас в Live Motion Games работает более 80 сотрудников.