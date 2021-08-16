На початку червня відбулася довгоочікувана презентація відеогри Battlefield 2042. Розробники вже розповіли чимало цікавого про цю гру, щоправда, інформацією про нові режими вони діляться неохоче. Наприклад, презентація "Battlefield Portal" відбулася лише кілька тижні тому, а от офіційних даних про "Hazard Zone" ще досі немає.

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Такий своєрідний недолік вирішив виправити користувач з нікнеймом temporyal, який спробував "покопатися" у файлах відеогри Battlefield 2042 (зараз проходять тестування гри). Він відзначив, що новий режим дуже нагадує Hunt: Showdown та Escape from Tarkov. Цікаво, що цей режим з останньою грою порівнював й відомий інсайдер Том Хендерсон. Взагалі в "Hazard Zone" потрібно буде займатися збором важливої інформації. Зрозуміло, що все не так просто, бо геймерам активно заважатимуть не лише інші гравці, а й боти (штучний інтелект).

Ентузіаст відзначив, що останні будуть використовувати різноманітну техніку (бронетранспортери), а також зможуть викликати підмогу. Цікаво, що temporyal згадав й про складних босів, яких можна буде зустріти на карті. Перемогти в матчі можна лише діставшись до спеціального майданчика, де знаходиться гвинтокрил. Також користувач розповів, що на карті будуть знаходитися різноманітні корисні місця, наприклад, склади з боєприпасами чи станції зв'язку. Останні потрібні для того, щоб замовити техніку, транспорт чи повернення напарника до гри.

Temporyal також написав, що в файлах гри є інформація лише про одну ігрову мапу для "Hazard Zone" – Orbital. З цікавого він ще відзначив, що в цьому режимі буде своя ігрова валюта, яку можна витрачати на придбання зброї, оснащення та певних тактичних покращень. Наостанок варто додати, що поки невідомо, коли студія DICE офіційно представить цей режим.

Мапа Orbital / Фото з сайту Electronic Arts