В начале июня состоялась долгожданная презентация видеоигры Battlefield 2042. Разработчики уже рассказали немало интересного об этой игре, правда, информацией о новых режимах они делятся неохотно. Например, презентация "Battlefield Portal" состоялась всего несколько недель назад, а вот официальных данных о "Hazard Zone" до сих пор нет.

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Такой своеобразный недостаток решил исправить пользователь с никнеймом temporyal, который попытался "покопаться" в файлах видеоигры Battlefield 2042 (сейчас проходят тестирования игры). Он отметил, что новый режим очень напоминает Hunt: Showdown и Escape from Tarkov. Интересно, что этот режим с последней игрой сравнивал и известный инсайдер Том Хендерсон. Вообще в "Hazard Zone" нужно будет заниматься сбором важной информации. Понятно, что все не так просто, потому что геймерам активно будут мешать не только другие игроки, но и боты (искусственный интеллект).

Энтузиаст отметил, что последние будут использовать разнообразную технику (бронетранспортеры), а также смогут вызывать подмогу. Интересно, что temporyal упомянул и о сложных боссах, которых можно будет встретить на карте. Победить в матче можно только добравшись до специальной площадки, где находится вертолет. Также пользователь рассказал, что на карте будут находиться различные полезные места, например, склады с боеприпасами или станции связи. Последние нужны для того, чтобы заказать технику, транспорт или возвращение партнера в игру.

Temporyal также написал, что в файлах игры есть информация только об одной игровой карте для "Hazard Zone" – Orbital. Из интересного он еще отметил, что в этом режиме будет своя игровая валюта, которую можно тратить на приобретение оружия, оснащения и определенных тактических улучшений. Напоследок стоит добавить, что пока неизвестно, когда студия DICE официально представит этот режим.

Карта Orbital / Фото с сайта Electronic Arts