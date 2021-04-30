Напевно, всі шанувальники стратегій знайомі з відеоіграми від компанії Paradox Interactive. У шведів є одразу кілька дуже популярних серій, які відрізняються тематикою та сетинґом. Останньою грою від цих розробників стала Crusader Kings III, але вони не забувають й про інші серії. Наприклад, кілька днів тому вийшло доповнення для Europa Universalis IV, яке й викликало хвилю дискусій у мережі.

Актуально Щось не так з Call of Duty: у мережі з'явилися тривожні чутки про розробку нової відеогри

Варто розпочати з того, що сама гра Europa Universalis IV вийшла ще у серпні 2013 року, але всі ці роки вона активно підтримувалася розробниками. У Steam можна знайти вражаючу кількість різноманітних доповнень для цієї відеогри. Сама Europa Universalis IV коштує 479 гривень, а весь додатковий контент для цієї гри можна придбати за суму у понад 6 тисяч гривень (34 пропозиції).

Останнє ж DLC із назвою Leviathan вийшло 27 квітня, а придбати його можна за 279 гривень. Присвячене це доповнення новим дипломатичним та економічним інструментам. Щоправда, шанувальники цієї відеогри категорично не рекомендують купувати це DLC. Одразу варто зазначити, що над цим доповненням працювала нова команда авторів зі студії Paradox Tinto (Барселона), а це може пояснити наступну ситуацію.

Прямо зараз це DLC оцінило понад 2 тисячі геймерів з рейтингом у 9%. Доповнення Leviathan вже називають найгіршим продуктом за всю історію Steam. Поки це DLC не поступається навіть Flatout 3: Chaos & Destruction (14%), Command & Conquer 4: Tiberian Twilight (17%) та Spacebase DF-9 (18%). Звісно, були й гірші проєкти, але їх оцінювала й близько не така кількість користувачів. Наприклад, у Jurassic Island: The Dinosaur Zoo рейтинг всього 4% (71 рецензія), а у Race to Mars – 6% (225 рецензій).

Судячи з відгуків геймерів, доповнення просто жахливе, а одну проблему навіть важко виділити. Після його встановлення у грі з'являється чимало багів та технічних недоліків, а деякі механіки взагалі працюють некоректно. Відзначають й нововведень, які просто "ламають" існуючий баланс. Також з'явилися проблеми з оптимізацією, інтерфейсом та навіть меню гри.

Звісно, розробники із Paradox Interactive оперативно відреагували на проблему та випустили патч. Щоправда, він майже нічого не виправив, а геймери продовжили відзначати "якість" цього доповнення. Зрозуміло, що компанія продовжить працювати над розв'язанням цієї проблеми, тому, можливо, це DLC й не залишить свій брудний слід в історії.

Трейлер доповнення Leviathan для Europa Universalis IV – відео