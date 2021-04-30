Наверное, все поклонники стратегий знакомы с видеоиграми от компании Paradox Interactive. У шведов есть сразу несколько очень популярных серий, которые отличаются тематикой и сетингом. Последней игрой от этих разработчиков стала Crusader Kings III, но они не забывают и о других сериях. Например, несколько дней назад вышло дополнение для Europa Universalis IV, которое и вызвало волну дискуссий в сети.

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Стоит начать с того, что сама игра Europa Universalis IV вышла еще в августе 2013 года, но все эти годы она активно поддерживалась разработчиками. В Steam можно найти впечатляющее количество разнообразных дополнений для этой видеоигры. Сама Europa Universalis IV стоит 479 гривен, а весь дополнительный контент для этой игры можно приобрести за сумму в более чем 6 тысяч гривен (34 предложения).

Последнее же DLC под названием Leviathan вышло 27 апреля, а приобрести его можно за 279 гривен. Посвящено это дополнение новым дипломатическим и экономическим инструментам. Правда, поклонники этой видеоигры категорически не рекомендуют покупать это DLC. Сразу стоит отметить, что над этим дополнением работала новая команда авторов из студии Paradox Tinto (Барселона), а это может объяснить следующую ситуацию.

Прямо сейчас это DLC оценило более 2 тысяч геймеров с рейтингом в 9%. Дополнение Leviathan уже называют худшим продуктом за всю историю Steam. Пока это DLC не уступает даже Flatout 3: Chaos & Destruction (14%), Command & Conquer 4: Tiberian Twilight (17%) и Spacebase DF-9 (18%). Конечно, были и хуже проекты, но их оценивало и близко не такое количество пользователей. Например, в Jurassic Island: The Dinosaur Zoo рейтинг всего 4% (71 рецензия), а в Race to Mars – 6% (225 рецензий).

Судя по отзывам геймеров, дополнение просто ужасное, а одну проблему даже трудно выделить. После его установки в игре появляется немало багов и технических недостатков, а некоторые механики вообще работают некорректно. Отмечают и нововведения, которые просто "ломают" существующий баланс. Также появились проблемы с оптимизацией, интерфейсом и даже меню игры.

Конечно, разработчики из Paradox Interactive оперативно отреагировали на проблему и выпустили патч. Правда, он почти ничего не исправил, а геймеры продолжили отмечать "качество" этого дополнения. Понятно, что компания продолжит работать над решением этой проблемы, поэтому, возможно, это DLC и не оставит свой грязный след в истории.

Трейлер дополнения Leviathan для Europa Universalis IV​ – видео