Наверное, все геймеры знают, что игры серии Call of Duty выходят ежегодно. Дело в том, что еще в 2014 году компания Activision перешла на трехлетний цикл разработки видеоигр. Тогда третьей боевой единицей стала студия Sledgehammer, которая уже успела выпустить две полноценные игры.

В прошлом году вышла новая часть в подсерии Black Ops от разработчиков из Treyarch, а уже в этом должен состояться релиз видеоигры именно от Sledgehammer. Правда, судя по последним слухам, может и не состояться. Первым подобной информацией поделился инсайдер с никнеймом Soapkai. Его твит очень оперативно удалили, а постарались именно представители компании Activision. Правда, его информация разлетелась сетью раньше. Этот инсайдер отметил, что нынешний шутер хотят отменить, а студию Sledgehammer перевести на роль помощников.

Последняя игра от этих разработчиков называлась Call of Duty: WWII (2017 год) и была посвящена Второй мировой войне. В 2021 году сетинг не должен был измениться, поэтому разработчики собирались просто перенести ассеты из старой игры в новую. Правда, этот процесс затянулся, потому что они столкнулись с проблемой совместимости игровых движков. Инсайдер отметил, что вроде бы сейчас новая Call of Duty находится в ужасном состоянии, поэтому в этом году должен выйти мультиплеер для Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered.

На удаление этой информации отреагировал известный и надежный инсайдер Том Хендерсон. Он отметил, что обладает похожей информацией, но сам факт удаления этого поста ничего не говорит. Том думает, что релиз мультиплеера вместо полноценной игры может обернуться настоящей катастрофой для Activision. Поэтому он отметил, что игра от Sledgehammer выйдет все-таки в этом году, но в успех этого проекта представители компании не верят. Вроде бы они уже сейчас готовят "дорожную карту восстановления" этой игры.

Конечно, это только слухи, а до подобной информации почти всегда нужно относиться скептически. Правда, также стоит добавить, что новая игра от Sledgehammer должна была выйти еще в прошлом году, но тогда что-то пошло не по плану, а компания Activision нарушила классический трехлетний цикл разработки.