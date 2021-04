Напевно, всі геймери знають, що ігри серії Call of Duty виходять щороку. Річ у тім, що ще у 2014 році компанія Activision перейшла на трирічний цикл розробки відеоігор. Тоді третьою бойовою одиницею стала студія Sledgehammer, яка вже встигла випустити дві повноцінні гри.

Минулого року вийшла нова частина у підсерії Black Ops від розробників із Treyarch, а вже цього має відбутися реліз відеогри саме від Sledgehammer. Щоправда, судячи з останніх чуток, може й не відбутися. Першим подібною інформацією поділився інсайдер із нікнеймом Soapkai. Його твіт дуже оперативно видалили, а постаралися саме представники компанії Activision. Щоправда, його інформація розлетілася мережею раніше. Цей інсайдер відзначив, що цьогорічний шутер хочуть скасувати, а студію Sledgehammer перевести на роль помічників.

Остання гра від цих розробників називалася Call of Duty: WWII (2017 рік) та була присвячена Другій світовій війні. У 2021 році сетинґ не повинен був змінитися, тому розробники збиралися просто перенести асети зі старої гри у нову. Щоправда, цей процес затягнувся, бо вони зіштовхнулися із проблемою сумісності ігрових рушіїв. Інсайдер відзначив, що начебто зараз нова Call of Duty знаходиться у жахливому стані, тому цього року має вийти мультиплеєр для Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered.

На видалення цієї інформації відреагував відомий та надійний інсайдер Том Хендерсон. Він відзначив, що володіє схожою інформацією, але сам факт видалення цього посту нічого не говорить. Том думає, що реліз мультиплеєра замість повноцінної гри може обернутися справжньою катастрофою для Activision. Тому він відзначив, що гра від Sledgehammer вийде все-таки у цьому році, але в успіх цього проєкту представники компанії не вірять. Начебто вони вже зараз готують "дорожню мапу відновлення" цієї гри.

Звісно, це лише чутки, а до подібної інформації майже завжди потрібно відноситися скептично. Щоправда, також варто додати, що нова гра від Sledgehammer мала вийти ще минулого року, але тоді щось пішло не за планом, а компанія Activision порушила класичний трирічний цикл розробки.