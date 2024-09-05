Hogwarts Legacy 2 бути: Warner Bros․ вперше офіційно підтвердила розробку

Warner Bros. офіційно підтвердила, що продовження популярної рольової гри з відкритим світом Hogwarts Legacy перебуває в розробці. Це перший раз, коли компанія публічно визнала плани щодо продовження гри-бестселера 2023 року.

Під час нещодавньої презентації на конференції Bank of America фінансовий директор Warner Bros. Discovery Гуннар Віденфельс наголосив, що Hogwarts Legacy є ключовим пріоритетом для розвитку компанії.

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Очевидно, що наступник Hogwarts Legacy є одним з наших пріоритетів на найближчі кілька років. Згідно зі стратегічною перспективою, [ігровий] бізнес зробить значний внесок у наше зростання,

– заявив Віденфельс.

Однак ніяких конкретних деталей про терміни розробки або особливості Hogwarts Legacy 2 не було повідомлено, що свідчить про те, що проєкт все ще перебуває на ранніх стадіях.

Спекуляції навколо сиквелу вже циркулювали після того, як в оголошеннях про вакансії від Avalanche Software, розробників Hogwarts Legacy, з'явився натяк на майбутній проєкт, схожий на оригінальну гру. У цих оголошеннях описувалася нова рольова гра з відкритим світом і "бойовою/магічною системою", а також вказувалося, що гра може включати елементи живого спілкування – те, чого не було в першій грі.

Hogwarts Legacy: дивіться трейлер гри

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Оригінальна Hogwarts Legacy вийшла в лютому 2023 року на різних платформах, включаючи ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X/S, а згодом розширилася до PS4, Xbox One і Nintendo Switch. За чутками, також готується режисерська версія гри, хоча жодних офіційних анонсів щодо цього не було зроблено.