Головною новинкою вересня стане метроедванія Hollow Knight: Silksong, яка з'явиться в сервісі одночасно з релізом 4 вересня, нагадує 24 Канал. Вона буде доступна для гравців на ПК, Xbox One та Xbox Series X|S у рамках підписок Game Pass Ultimate та PC Game Pass.

Крім неї, на користувачів чекають й інші ігри:

I Am Your Beast – динамічний шутер у стилістиці коміксів уже доступний (з 2 вересня) для ПК та Xbox Series X|S за всіма видами підписки Game Pass.

– динамічний шутер у стилістиці коміксів уже доступний (з 2 вересня) для ПК та Xbox Series X|S за всіма видами підписки Game Pass. Nine Sols – двовимірний екшен-платформер зі східним колоритом. Гра з'явиться 3 вересня на Xbox Series X|S для власників Game Pass Standard.

– двовимірний екшен-платформер зі східним колоритом. Гра з'явиться 3 вересня на Xbox Series X|S для власників Game Pass Standard. Cataclismo – постапокаліптична стратегія, яка стане доступною 4 вересня для підписників Game Pass Ultimate та PC Game Pass на комп'ютерах.

У другій половині місяця бібліотеку поповнять ще два проєкти.

З 10 вересня в каталог для ПК та Xbox повернеться казуальна пригода PAW Patrol World за мотивами мультсеріалу "Щенячий патруль".

за мотивами мультсеріалу "Щенячий патруль". А 16 вересня на Xbox Series X|S вийде будівельний симулятор RoadCraft від Saber Interactive, доступний для передплатників Game Pass Ultimate та Standard.

Важливо! Студія Saber Interactive є фактично російським розробником ігор з офісом в Санкт-Петербурзі.

Які ігри покинуть Game Pass?

Водночас 15 вересня з каталогу Game Pass зникнуть три гри: кооперативна головоломка All You Need is Help, покрокова тактика Wargroove 2 та екшен-головоломка We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie.