Главной новинкой сентября станет метроэдвания Hollow Knight: Silksong, которая появится в сервисе одновременно с релизом 4 сентября, напоминает 24 Канал. Она будет доступна для игроков на ПК, Xbox One и Xbox Series X|S в рамках подписок Game Pass Ultimate и PC Game Pass.

Смотрите также Какие игры получат подписчики PlayStation Plus в сентябре

Кроме нее, пользователей ждут и другие игры:

I Am Your Beast – динамический шутер в стилистике комиксов уже доступен (со 2 сентября) для ПК и Xbox Series X|S по всем видам подписки Game Pass.

– динамический шутер в стилистике комиксов уже доступен (со 2 сентября) для ПК и Xbox Series X|S по всем видам подписки Game Pass. Nine Sols – двумерный экшен-платформер с восточным колоритом. Игра появится 3 сентября на Xbox Series X|S для владельцев Game Pass Standard.

– двумерный экшен-платформер с восточным колоритом. Игра появится 3 сентября на Xbox Series X|S для владельцев Game Pass Standard. Cataclismo – постапокалиптическая стратегия, которая станет доступной 4 сентября для подписчиков Game Pass Ultimate и PC Game Pass на компьютерах.

Во второй половине месяца библиотеку пополнят еще два проекта.

С 10 сентября в каталог для ПК и Xbox вернется казуальное приключение PAW Patrol World по мотивам мультсериала "Щенячий патруль".

по мотивам мультсериала "Щенячий патруль". А 16 сентября на Xbox Series X|S выйдет строительный симулятор RoadCraft от Saber Interactive, доступен для подписчиков Game Pass Ultimate и Standard.

Важно! Студия Saber Interactive является фактически российским разработчиком игр с офисом в Санкт-Петербурге.

Какие игры покинут Game Pass?

В то же время 15 сентября из каталога Game Pass исчезнут три игры: кооперативная головоломка All You Need is Help, пошаговая тактика Wargroove 2 и экшен-головоломка We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie.