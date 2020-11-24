Riot Games анонсувала нового чемпіона League of Legends. Точніше, чемпіонку – нею стала Релл на прізвисько "Залізна діва". Детальніше про вершницю – у матеріалі.

Про біографію та здібності майбутньої чемпіонки, розповість Games24.

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"Релл – результат нелюдських експериментів ''Чорної Троянди'', жива зброя, що прагне знищити Ноксус. Її нещасливе дитинство було повне жахіть, їй довелося пройти пекельні випробування, щоб довести до досконалості вміння управляти металом, але в підсумку вона вирвалася на свободу, знищивши багатьох своїх мучителів. Тепер вона оголошена ворогом держави. Ноксіанських солдат вона безжально знищує на місці та невпинно розшукує інших учнів своєї академії, бажаючи врятувати їх від бездушних наставників", – так описують нову персонажку самі Riot Games.

Арт Релл з League of Legends / зображення з blogoflegends.com

За задумом Riot Games, Релл – це танковий чемпіон-сапорт. У League of Legends у неї буде нестандартний набір умінь: здатність [W] вона зможе застосовувати по-різному.

Вміння Релл

Безжальний напір (пасивне вміння)

Релл дуже повільно атакує, але при цьому викрадає частину броні та опору магії у своєї цілі. При атаці вона завдає додаткові пошкодження в залежності від кількості викрадених показників. Релл також може викрасти показники у кількох цілей відразу і стати потужним танком.

Різні полюси [E]

Релл примагнічує частину свого обладунку до вибраного союзного чемпіону. Поки він знаходиться поруч з Релл, його броня та опір магії збільшені. Релл може повторно застосувати вміння, щоб розірвати зв'язок і оглушити всіх ворогів, які знаходяться поруч з нею і союзником, а також між ними.

Наскрізний удар [Q]

Релл робить випад списом, знищуючи щити всіх уражених ворогів і завдаючи їм шкоди (кожна наступна ціль отримує менше шкоди). Якщо Релл пов'язана з союзником за допомогою Різних полюсів [E], вони обидва відновлюють собі здоров'я за кожного ураженого чемпіона.

Релл з League of Legends / зображення з es.millenium.gg

Магнітна буря [R]

Релл створює магнітну бурю і різко притягує найближчих ворогів. Навколо неї утворюється гравітаційне поле, яке продовжує повільно притягувати ворогів протягом декількох секунд. При цьому вони можуть вільно здійснювати інші дії.

Ферромантія: жорстка посадка [W1] (можна використовувати лише верхи)

Релл злітає в небо, а залізний кінь перетворюється у важкий обладунок і вкриває її щитом (щит існує, поки його не знищать або поки Релл не перетворить обладунок назад в коня). Після приземлення Релл підкидає ворогів навколо себе. Під час перетворення вона може застосовувати Різні полюси [E] і Магнітну бурю [R]. Поки на Релл надітий обладунок, її захисні показники збільшені, а швидкість пересування обмежена і значно знижена. Після перетворення це вміння змінюється на Ферромантію: по конях.

Ферромантія: по конях [W2] (можна використовувати тільки спішившись)

Релл перетворює обладунок в залізного коня і ненадовго прискорюється. При наступній атаці вона завдає додаткову шкоду своїй цілі та перекидає її через плече. Поки Релл їде верхи, її швидкість пересування збільшена. Після перетворення це вміння змінюється на Ферромантію: жорстка посадка.