Riot Games анонсировала нового чемпиона League of Legends. Точнее, чемпионку – ею стала Релл по прозвищу "Железная дева". Подробнее о наезднице – в материале.

О биографии и способностях будущей чемпионки, расскажет Games24.

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"Релл – результат бесчеловечных экспериментов ''Черной Розы'', живое оружие, стремящееся уничтожить Ноксус. Ее несчастливое детство было полно ужасов, ей пришлось пройти адские испытания, чтобы довести до совершенства умение управлять металлом, но в итоге она вырвалась на свободу, уничтожив многих своих мучителей. Теперь она объявлена ​​врагом государства. Ноксианських солдат она безжалостно уничтожает на месте и постоянно ищет других учеников своей академии, желая спасти их от бездушных наставников", – так описывают новую персонажку сами Riot Games.

Арт Релл из League of Legends / изображение с blogoflegends.com

По замыслу Riot Games, Релл – это танковый чемпион-сапорт. В League of Legends у нее будет нестандартный набор умений: способность [W] она сможет применять по-разному.

Способности Релл

Безжалостный напор (пасивная способность)

Релл очень медленно атакует, но при этом похищает часть брони и сопротивления магии своей цели. При атаке она наносит дополнительные повреждения в зависимости от количества похищенных показателей. Релл также может похитить показатели у нескольких целей сразу и стать мощным танком.

Разные полюса [E]

Релл примагничивает часть своего доспеха к избранному союзному чемпиону. Пока он находится рядом с Релл, его броня и сопротивление магии увеличены. Релл может повторно применить умения, чтобы разорвать связь и оглушить всех врагов, которые находятся рядом с ней и союзником, а также между ними.

Сквозной удар [Q]

Релл делает выпад копьем, уничтожая щиты всех пораженных врагов и нанося им урон (каждая следующая цель получает меньше урона). Если Релл связана с союзником с помощью Различных полюсов [E], оба восстанавливают себе здоровье за каждого пораженного чемпиона.

Релл из League of Legends / изображение с es.millenium.gg

Магнитная буря [R]

Релло создает магнитную бурю и резко притягивает ближайших врагов. Вокруг нее образуется гравитационное поле, которое продолжает медленно притягивать врагов в течение нескольких секунд. При этом они могут свободно осуществлять другие действия.

Ферромантия: жесткая посадка [W1] (можно использовать только верхом)

Релл взлетает в небо, а железный конь превращается в тяжелые доспехи и покрывает ее щитом (щит существует, пока его не уничтожат или пока Релл не превратит доспех назад в лошадь). После приземления Релл подбрасывает врагов вокруг себя. Во время преобразования она может применять различные полюса [E] и магнитную бурю [R]. Пока на Релл надет доспех, ее защитные показатели увеличены, а скорость передвижения ограничена и значительно снижена. После преобразования это умение меняется на Ферромантию: по коням.

Ферромантия: по коням [W2] (можно использовать только спешившись)

Релл превращает доспех в железного коня и ненадолго ускоряется. При следующей атаке она наносит дополнительный урон своей цели и перебрасывает ее через плечо. Пока Релл едет верхом, ее скорость передвижения увеличена. После преобразования это умение меняется на Ферромантию: жесткая посадка.

Всадница появится в игре с релизом обновления 10.25.