Попри відсутність окремої команди підтримки з весни минулого року, рольова гра-екшен Cyberpunk 2077 продовжує отримувати оновлення, повідомляє 24 Канал.

Читайте на сайті Dragon Age: The Veilguard не виправдала очікувань EA, але EA Sports FC 25 розчарувала ще більше

23 січня розробники випустили патч 2.21, головною новацією якого стала інтеграція DLSS 4 для покращення продуктивності та якості зображення на ПК.

На поточний момент власники всіх відеокарт GeForce RTX можуть оцінити нову модель конверсії для DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution та DLAA, що забезпечує стабільніше відображення деталей, освітлення та загальної якості графіки. Проте функція генерації додаткових кадрів стане доступною 30 січня.

Відомий техноблогер MxBenchmarkPC вже протестував оновлення та підтвердив покращення якості зображення, однак це коштуватиме 3-5% втрати продуктивності при використанні DLSS Super Resolution.

Cyberpunk 2077 після оновлення 2.21 – відео:

Окрім підтримки нової технології, патч 2.21 включає низку виправлень, серед яких:

доопрацювання переробленого фоторежиму 2.2 ,

, покращення стилізації автомобілів,

виправлення помилок у налаштуванні персонажа,

коригування скріншотів та режимів для консолей Xbox,

усунення багу з двома Джонні Сільвергендами на пасажирському сидінні.

Дивіться також Ubisoft представила сюжетний трейлер Assassin's Creed Shadows та анонсувала перше доповнення

Оновлення 2.21 доступне для Cyberpunk 2077 на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X/S. Розробники також заявили, що наразі не планують оптимізацію гри для PS5 Pro.