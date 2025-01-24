Несмотря на отсутствие отдельной команды поддержки с весны прошлого года, ролевая игра-экшен Cyberpunk 2077 продолжает получать обновления, сообщает 24 Канал.

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23 января разработчики выпустили патч 2.21, главной новацией которого стала интеграция DLSS 4 для улучшения производительности и качества изображения на ПК.

На текущий момент владельцы всех видеокарт GeForce RTX могут оценить новую модель конверсии для DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution и DLAA, что обеспечивает более стабильное отображение деталей, освещения и общего качества графики. Однако функция генерации дополнительных кадров станет доступной 30 января.

Известный техноблогер MxBenchmarkPC уже протестировал обновление и подтвердил улучшение качества изображения, однако это будет стоить 3 – 5% потери производительности при использовании DLSS Super Resolution.

Cyberpunk 2077 после обновления 2.21 – видео:

Кроме поддержки новой технологии, патч 2.21 включает ряд исправлений, среди которых:

доработка переработанного фоторежима 2.2 ,

, улучшение стилизации автомобилей,

исправление ошибок в настройке персонажа,

корректировка скриншотов и режимов для консолей Xbox,

устранение бага с двумя Джонни Сильвергендами на пассажирском сиденье.

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Обновление 2.21 доступно для Cyberpunk 2077 на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X/S. Разработчики также заявили, что пока не планируют оптимизацию игры для PS5 Pro.