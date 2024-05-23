І знову злив: відео з нової гри Deadlock від Valve показує ігровий процес і персонажів

Уже третій витік інформації про Deadlock за кілька останніх днів не може не радувати фанатів Valve, котрі кілька років чекають на цю гру, яку спочатку тизерили під назвою Neon Prime. Цього разу в мережі опублікували відео ігрового процесу, а також інформаційні картки деяких героїв.

Нагадаємо, спочатку невідомий користувач, який, імовірно, є учасником програми тестування гри, опублікував 4 скриншоти і трохи загальної інформації про Deadlock. Згодом журналіст Том Гендерсон підтвердив його дані, а також надав нову порцію від свого джерела, розкривши також усіх персонажів, які на нас чекають. Тож тепер черга дійшла і до відео.

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Новий витік

Хто стоїть за цим зливом, невідомо. На одному з сайтів з'явився ролик, який Valve намагається видалити, але поки що безуспішно.

Ґеймплей Deadlock від Valve: відео

Deadlock – це командний геройський шутер 6v6 з елементами MOBA. Карта має 4 смуги для руху міською забудовою, а також щось на кшталт тросів, для швидкого пересування в повітрі. У новому відео показано, як гравець використовує такий метод переміщення в рамках тренувального режиму.

Ми також побачили естетику стімпанку в стилі BioShock, з різноманітними тематичними елементами, вивісками, та навіть рекламою, що прикрашають навколишнє середовище, наповнюючи його не лише декораціями, а й, можливо, засобами для переховування від ворогів.

Відео також дає змогу поглянути на екран вибору персонажа. Принаймні в альфа-версії, схоже, що перелік складатиметься з 19 персонажів, які включають роботів у стилі стімпанк, таких як "Інфернус", надприродних персонажів, таких як кажан "Айві", а також безліч стилізованих людських персонажів.

Схоже, що багато персонажів будуть пов'язані з певною стихією — Інфернус використовує вогонь, Кельвін – лід, і так далі. Хоча ми не знаємо подробиць про всіх персонажів, але кадри, що висять над героями, надають нам деякі деталі.

Персонажі

Ivy:

Створює потужний дует із союзником.

Володіє руйнівними бойовими прийомами, які уповільнюють і приголомшують ворогів. Вона найефективніша, коли об'єднується з союзником, посилюючи його зброю, а також розділяючи з ним зцілення.

Схоже, натхненням для цього персонажа послужив Io з Dota 2.

Infernus:

Підпалює ворогів і дивиться, як вони горять.

Може завдавати шкоди, розтягненої в часі, спалюючи ворогів перед тим, як наскочити і вбити їх. Завдяки блискавичній швидкості Інфернуса, його вороги не зможуть втекти від полум'я.

Haze:

Підкрадається і розсипає кулі в усі боки.

Коли Haze зосереджується на цілі, то покращує оборону в перестрілці. Надає перевагу одностороннім перестрілкам, уникаючи пошкоджень.

Grey Talon:

Влучно стріляє на великі відстані.

Хитрий хижак, Сірий кіготь використовує поєднання смертоносної точності, пасток і розумного позиціонування, щоб здолати найсильніших супротивників.

Kelvin:

Заморожує ворогів на їхньому шляху.

Ковзання навколо ворогів, що сповільнюють рух, дає команді Кельвіна перевагу в маневруванні, щоб досягти цього.

Lady Geist:

Жертвує здоров'ям, а потім відновлює його.

Витрата здоров'я для досягнення руйнівних ефектів є джерелом сили героїні. Коли воно закінчується, вона може висмоктувати життя зі своїх суперників.

Seven:

Вбиває натовпи ворогів електричним струмом.

Vindicta:

Підстерігає ворога, який нічого не підозрює.

Vindicta має велику мобільність, вибираючи здобич і повільно знекровлюючи її. Пораненим ворогам на будь-якій відстані варто побоюватися, що їх підстрелять, коли вона з'явиться на карті.

Warden:

Послаблює своїх ворогів і переслідує їх.

Warden наступає спереду, стрибає в бійку і заважає своїм супротивникам ефективно битися.

Wraith:

Розплавляє поодинокі цілі.

Вправний в бою сам на сам, він ізолює цілі, знищуючи їх з безжальною ефективністю, а потім телепортується геть, перш ніж хтось встигне завдати удару у відповідь.

Yamato: