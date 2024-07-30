В очікуванні новин про Grand Theft Auto 6 фанати культової серії просто сходять з розуму та подекуди бачать натяки від Rockstar всюди де тільки можна.
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Дата нового трейлера чи одержимість шанувальників?
Таким став і користувач Reddit під ніком Ramashanks, який поділився на платформі спостереженням адміністратора сторінки Brando Underground Gaming у Facebook.
На його думку, Rockstar приховали дату релізу наступного трейлера GTA 6 у всіх на виду, а саме у відео, що анонсувало останнє велике оновлення для GTA Online.
Трейлер апдейту GTA Online – дивитися відео
На початку відео до уваги гравців пропонують мотоцикл кур'єра, який містить номерний знак з надписом San Andreas.
Зробивши скриншот цього моменту, на ньому можна розгледіти також напис "PIZZA" де замість літери "A" красується цифра "4". Фінальним штрихом є наліпка у верхньому лівому куті, де написано "OCT", що ймовірно є скороченням від слова october – жовтень.
Скриншот трейлера / Фото Brando Underground Gaming
Природно, велика кількість шанувальників Rockstar сприйняли це як зашифрований натяк про те, що наступний трейлер GTA 6 слід очікувати 4 жовтня 2024 року.
Як і у випадку з усім, що стосується чуток та припущень – правдивість інформації доведе лише час.