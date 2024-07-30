В очікуванні новин про Grand Theft Auto 6 фанати культової серії просто сходять з розуму та подекуди бачать натяки від Rockstar всюди де тільки можна.

Варте уваги Чому не варто хвилюватися за STALKER 2: 4 гри, які стали вдалими попри часті перенесення

Дата нового трейлера чи одержимість шанувальників?

Таким став і користувач Reddit під ніком Ramashanks, який поділився на платформі спостереженням адміністратора сторінки Brando Underground Gaming у Facebook.

На його думку, Rockstar приховали дату релізу наступного трейлера GTA 6 у всіх на виду, а саме у відео, що анонсувало останнє велике оновлення для GTA Online.

Трейлер апдейту GTA Online – дивитися відео

На початку відео до уваги гравців пропонують мотоцикл кур'єра, який містить номерний знак з надписом San Andreas.

Зробивши скриншот цього моменту, на ньому можна розгледіти також напис "PIZZA" де замість літери "A" красується цифра "4". Фінальним штрихом є наліпка у верхньому лівому куті, де написано "OCT", що ймовірно є скороченням від слова october – жовтень.

Скриншот трейлера / Фото Brando Underground Gaming

Природно, велика кількість шанувальників Rockstar сприйняли це як зашифрований натяк про те, що наступний трейлер GTA 6 слід очікувати 4 жовтня 2024 року.

Як і у випадку з усім, що стосується чуток та припущень – правдивість інформації доведе лише час.