Проект Rene був вперше оголошений під час Behind The Sims Summit минулого місяця, а невдовзі після цього почалися ігрові тести. Втім, після початку тестувань у мережу почали зливати кадри з майбутньої гри.

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Масові зливи з Project Rene

Так, одразу після початку тестувань у мережу злили піратську версію гри. Вже невдовзі з тестувань почали зливати й кадри гри – зокрема, щодо будівництва в Project Rene.

Якщо попередні зображення лише демонстрували механізми дизайну гри в режимі Workshop, то тепер вперше з'явилися й кадри сімів – ігрових персонажів.

Повідомляється, що зображення самих Сімів були знайдені в самому коді проєкту, що робить зображення набагато грубішими, ніж інші зливи. Сімів можна побачити в незавершеному стані – без очей та без повного кольору.

Сіми в майбутній Project Rene: дивіться фото

Інші зображення The Sims 5, показані у витоках, пропонують велику кількість нової інформації про гру. Картинки світу демонструють щось на кшталт прогулянкової зони, схожу вітрини магазинів, кафе та автомобілі – хоча невідомо, чи матимуть транспортні засоби якусь функціональність чи лише будуть служити деталями, як у The Sims 4.

У витоку також демонструється більше акценту гри на квартирах, де показано розділені житлові приміщення, схожі на ті, які можна побачити в The Sims 4: City Living.

Маючи лише нерухомі зображення, важко отримати чітке уявлення про те, яким буде фактичний ігровий процес у Project Rene, хоча основна увага в грі – це чітка зміна темпу порівняно з попередніми іграми у франшизі.