Ігрові тести для Project Rene – який, на думку багатьох гравців, стане наступною основною грою франшизи – почалися кілька тижнів тому. Та гравці вже почали ділитися своїм досвідом онлайн.

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Ще один витік з Sims 5

Хоча офіційно не підтверджено, що Project Rene справді є The Sims 5, ці дві по суті стали синонімами серед фанатів Sims.

Новий витік показує зображення з ігрових тестів Sims 5, у яких кілька щасливих гравців почали брати участь наприкінці минулого місяця. На малюнках зображено інтер'єр квартири, список предметів, які можна розмістити, а також екстер'єри кількох ігрових будівель.

Також можна побачити екрани підручників, де детально описано, як меблі, створені гравцями, можна знайти в одному меню та елементи Maxis в іншому.

Ці навчальні посібники також показують, що кожен елемент може бути налаштований гравцями, і вони містять інструкції щодо того, як користувачі можуть ділитися своєю роботою з іншими.

Ці нові кадри з очікуваної Sims 5 висвітлюють кілька нових ключових деталей про гру. Одним із найбільших висновків є те, що майбутня гра, схоже, базується на квартирі, на відміну від домашнього фокусу попередніх основних ігор Sims.

До слова, це вже не перший злив після початку тестувань гри. Так, буквально нещодавно в мережу вже злили піратську версію Sims 5.