У крамницях PlayStation, Microsoft та Ubisoft розпочався новорічний розпродаж зі знижками до 85%
Масштабний новорічний розпродаж відеоігор вже розпочався у фірмових онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft та Ubisoft. У цих крамницях можна придбати ігри зі знижками до 85%.
У онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft та Ubisoft вже можна придбати ігри зі знижками до 85%. Цього року на честь новорічних свят за зниженою ціною можна придбати й різноманітні новинки цієї осені. Games24 відібрав для вас найцікавіші пропозиції з цих відомих онлайн-магазинів.
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Ubisoft Store
У фірмовому магазині Ubisoft масштабний розпродаж відеоігор продовжиться до 7 січня 2021 року. Дві головні новинки осені від розробників з цієї студії вже можна придбати зі знижками: Watch Dogs: Legion та Assassin's Creed Valhalla. У крамниці Ubisoft Store є дуже цікава пропозиція: за промокодом "WELCOME2021" можна отримати додаткову знижку у 21%.
Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:
- Watch Dogs: Legion – 638 гривень (-33%)
- Assassin's Creed Valhalla – 791 гривня (-17%)
- Immortals Fenyx Rising – 638 гривень (-33%)
- Tom Clancy's The Division 2 – 143 гривні (-70%)
- Far Cry 5 – 191 гривня (-80%)
- Anno 1800 – 315 гривень (-67%)
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 127 гривень (-60%)
- The Crew 2 – 159 гривень (-80%)
- Steep – 128 гривень (-80%)
- Valiant Hearts The Great War – 60 гривень (-75%)
Відеогру Steep можна придбати всього за 128 гривень / світлина з крамниці Ubisoft
PlayStation Store
У PS Store зі знижками до 78% можна буде придбати відеоігри до 23 грудня. Можливо, після цього числа варто очікувати нового розпродажу чи особливих новорічних пропозицій.
Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 787 гривень (-65%)
- Persona 5 – 381 гривня (-75%)
- Death Stranding – 545 гривень (-68%)
- Metro: Exodus Gold Edition – 500 гривень (-65%)
- Uncharted: The Lost Legacy – 257 гривень (-50%)
- DARK SOULS III Deluxe Edition – 381 гривня (-75%)
- Control – 429 гривень (-40%)
- Assassin's Creed: Odyssey – 427 гривень (-72%)
- Far Cry: New Dawn Deluxe Edition – 395 гривень (-72%)
- Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 – 164 гривні (-70%)
- Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands – 297 гривень (-70%)
Metro Exodus Gold Edition у крамниці PS Store можна придбати зі знижкою у 65% / світлина з порталу Metro Exodus
Microsoft Store
У цьому онлайн-магазині масштабний розпродаж триватиме до 4 січня 2021 року. У фірмовій крамниці Microsoft можна придбати зі знижками й деякі новинки цієї осені: Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin's Creed Valhalla та Watch Dogs: Legion.
За зниженою ціною для консолей серії Xbox можна придбати такі ігри:
- Call of Duty: Black Ops Cold War – 1252 гривні (-25%)
- Watch Dogs Legion – 835 гривень (-50%)
- Assassin's Creed Valhalla – 1252 гривні (-25%)
- Grand Theft Auto V: Premium Edition – 418 гривень (-50%)
- Immortals Fenyx Rising – 1118 гривень (-33%)
- Halo: The Master Chief Collection – 668 гривень (-40%)
- Yakuza: Like a Dragon – 1251 гривня (-25%)
- Red Dead Redemption 2 – 751 гривня (-55%)
- Crash Bandicoot 4 – 835 гривень (-50%)
- Borderlands 3 – 551 гривня (-67%)
- Forza Horizon 4 – 835 гривень (-50%)
Нову Call of Duty: Black Ops Cold War вже можна придбати зі знижкою у 25% / світлина з порталу GamesRadar
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