Масштабний новорічний розпродаж відеоігор вже розпочався у фірмових онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft та Ubisoft. У цих крамницях можна придбати ігри зі знижками до 85%.

У онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft та Ubisoft вже можна придбати ігри зі знижками до 85%. Цього року на честь новорічних свят за зниженою ціною можна придбати й різноманітні новинки цієї осені. Games24 відібрав для вас найцікавіші пропозиції з цих відомих онлайн-магазинів.

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Ubisoft Store

У фірмовому магазині Ubisoft масштабний розпродаж відеоігор продовжиться до 7 січня 2021 року. Дві головні новинки осені від розробників з цієї студії вже можна придбати зі знижками: Watch Dogs: Legion та Assassin's Creed Valhalla. У крамниці Ubisoft Store є дуже цікава пропозиція: за промокодом "WELCOME2021" можна отримати додаткову знижку у 21%.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Watch Dogs: Legion – 638 гривень (-33%)

Assassin's Creed Valhalla – 791 гривня (-17%)

Immortals Fenyx Rising – 638 гривень (-33%)

Tom Clancy's The Division 2 – 143 гривні (-70%)

Far Cry 5 – 191 гривня (-80%)

Anno 1800 – 315 гривень (-67%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 127 гривень (-60%)

The Crew 2 – 159 гривень (-80%)

Steep – 128 гривень (-80%)

Valiant Hearts The Great War – 60 гривень (-75%)

Відеогру Steep можна придбати всього за 128 гривень / світлина з крамниці Ubisoft

PlayStation Store

У PS Store зі знижками до 78% можна буде придбати відеоігри до 23 грудня. Можливо, після цього числа варто очікувати нового розпродажу чи особливих новорічних пропозицій.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 787 гривень (-65%)

Persona 5 – 381 гривня (-75%)

Death Stranding – 545 гривень (-68%)

Metro: Exodus Gold Edition – 500 гривень (-65%)

Uncharted: The Lost Legacy – 257 гривень (-50%)

DARK SOULS III Deluxe Edition – 381 гривня (-75%)

Control – 429 гривень (-40%)

Assassin's Creed: Odyssey – 427 гривень (-72%)

Far Cry: New Dawn Deluxe Edition – 395 гривень (-72%)

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 – 164 гривні (-70%)

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands – 297 гривень (-70%)

Metro Exodus Gold Edition у крамниці PS Store можна придбати зі знижкою у 65% / світлина з порталу Metro Exodus

Microsoft Store

У цьому онлайн-магазині масштабний розпродаж триватиме до 4 січня 2021 року. У фірмовій крамниці Microsoft можна придбати зі знижками й деякі новинки цієї осені: Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin's Creed Valhalla та Watch Dogs: Legion.

За зниженою ціною для консолей серії Xbox можна придбати такі ігри:

Call of Duty: Black Ops Cold War – 1252 гривні (-25%)

Watch Dogs Legion – 835 гривень (-50%)

Assassin's Creed Valhalla – 1252 гривні (-25%)

Grand Theft Auto V: Premium Edition – 418 гривень (-50%)

Immortals Fenyx Rising – 1118 гривень (-33%)

Halo: The Master Chief Collection – 668 гривень (-40%)

Yakuza: Like a Dragon – 1251 гривня (-25%)

Red Dead Redemption 2 – 751 гривня (-55%)

Crash Bandicoot 4 – 835 гривень (-50%)

Borderlands 3 – 551 гривня (-67%)

Forza Horizon 4 – 835 гривень (-50%)

Нову Call of Duty: Black Ops Cold War вже можна придбати зі знижкою у 25% / світлина з порталу GamesRadar