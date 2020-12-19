Масштабная новогодняя распродажа видеоигр уже началась в фирменных онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft и Ubisoft. В этих магазинах можно купить игры со скидками до 85%.

В онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft и Ubisoft уже можно приобрести игры со скидками до 85%. В этом году в честь новогодних праздников по сниженной цене можно приобрести и разнообразные новинки этой осени. Games24 отобрал для вас самые интересные предложения из этих известных онлайн-магазинов.

Актуально Топ 10 худших видеоигр 2020 года по версии Metacritic

Ubisoft Store

В фирменном магазине Ubisoft масштабная распродажа видеоигр продолжится до 7 января 2021 года. Две главные новинки осени от разработчиков из этой студии уже можно приобрести со скидками: Watch Dogs: Legion и Assassin's Creed Valhalla. В магазине Ubisoft Store есть очень интересное предложение: по промокоду "WELCOME2021" можно получить дополнительную скидку в 21%.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Watch Dogs: Legion – 638 гривен (-33%)

Assassin's Creed Valhalla – 791 гривна (-17%)

Immortals Fenyx Rising – 638 гривен (-33%)

Tom Clancy's The Division 2 – 143 гривны (-70%)

Far Cry 5 – 191 гривна (-80%)

Anno 1800 – 315 гривен (-67%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 127 гривен (-60%)

The Crew 2 – 159 гривен (-80%)

Steep – 128 гривен (-80%)

Valiant Hearts The Great War – 60 гривен (-75%)

Видеоигру Steep можно приобрести всего за 128 гривен / фотография из магазина Ubisoft

PlayStation Store

В PS Store со скидками до 78% можно будет приобрести видеоигры до 23 декабря. Возможно, после этого числа следует ожидать новой распродажи или особых новогодних предложений.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 787 гривен (-65%)

Persona 5 – 381 гривна (-75%)

Death Stranding – 545 гривен (-68%)

Metro: Exodus Gold Edition – 500 гривен (-65%)

Uncharted: The Lost Legacy – 257 гривен (-50%)

DARK SOULS III Deluxe Edition – 381 гривна (-75%)

Control – 429 гривен (-40%)

Assassin's Creed: Odyssey – 427 гривен (-72%)

Far Cry: New Dawn Deluxe Edition – 395 гривен (-72%)

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 – 164 гривны (-70%)

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands – 297 гривен (-70%)

Metro Exodus Gold Edition в магазине PS Store можно приобрести со скидкой в 65% / фотография с портала Metro Exodus

Microsoft Store

В этом онлайн-магазине масштабная распродажа продлится до 4 января 2021 года. В фирменном магазине Microsoft можно приобрести со скидками и некоторые новинки этой осени: Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion.

По сниженной цене для консолей серии Xbox можно приобрести такие игры:

Call of Duty: Black Ops Cold War – 1252 гривны (-25%)

Watch Dogs Legion – 835 гривен (-50%)

Assassin's Creed Valhalla – 1252 гривны (-25%)

Grand Theft Auto V: Premium Edition – 418 гривен (-50%)

Immortals Fenyx Rising – 1118 гривен (-33%)

Halo: The Master Chief Collection – 668 гривен (-40%)

Yakuza: Like a Dragon – 1251 гривна (-25%)

Red Dead Redemption 2 – 751 гривна (-55%)

Crash Bandicoot 4 – 835 гривен (-50%)

Borderlands 3 – 551 гривна (-67%)

Forza Horizon 4 – 835 гривен (-50%)

Новую Call of Duty: Black Ops Cold War уже можно приобрести со скидкой в 25% / фотография с портала GamesRadar