В магазинах PlayStation, Microsoft и Ubisoft началась новогодняя распродажа со скидками до 85%
Масштабная новогодняя распродажа видеоигр уже началась в фирменных онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft и Ubisoft. В этих магазинах можно купить игры со скидками до 85%.
В онлайн-магазинах PlayStation, Microsoft и Ubisoft уже можно приобрести игры со скидками до 85%. В этом году в честь новогодних праздников по сниженной цене можно приобрести и разнообразные новинки этой осени. Games24 отобрал для вас самые интересные предложения из этих известных онлайн-магазинов.
Актуально Топ 10 худших видеоигр 2020 года по версии Metacritic
Ubisoft Store
В фирменном магазине Ubisoft масштабная распродажа видеоигр продолжится до 7 января 2021 года. Две главные новинки осени от разработчиков из этой студии уже можно приобрести со скидками: Watch Dogs: Legion и Assassin's Creed Valhalla. В магазине Ubisoft Store есть очень интересное предложение: по промокоду "WELCOME2021" можно получить дополнительную скидку в 21%.
Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:
- Watch Dogs: Legion – 638 гривен (-33%)
- Assassin's Creed Valhalla – 791 гривна (-17%)
- Immortals Fenyx Rising – 638 гривен (-33%)
- Tom Clancy's The Division 2 – 143 гривны (-70%)
- Far Cry 5 – 191 гривна (-80%)
- Anno 1800 – 315 гривен (-67%)
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 127 гривен (-60%)
- The Crew 2 – 159 гривен (-80%)
- Steep – 128 гривен (-80%)
- Valiant Hearts The Great War – 60 гривен (-75%)
Видеоигру Steep можно приобрести всего за 128 гривен / фотография из магазина Ubisoft
PlayStation Store
В PS Store со скидками до 78% можно будет приобрести видеоигры до 23 декабря. Возможно, после этого числа следует ожидать новой распродажи или особых новогодних предложений.
Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 787 гривен (-65%)
- Persona 5 – 381 гривна (-75%)
- Death Stranding – 545 гривен (-68%)
- Metro: Exodus Gold Edition – 500 гривен (-65%)
- Uncharted: The Lost Legacy – 257 гривен (-50%)
- DARK SOULS III Deluxe Edition – 381 гривна (-75%)
- Control – 429 гривен (-40%)
- Assassin's Creed: Odyssey – 427 гривен (-72%)
- Far Cry: New Dawn Deluxe Edition – 395 гривен (-72%)
- Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 – 164 гривны (-70%)
- Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands – 297 гривен (-70%)
Metro Exodus Gold Edition в магазине PS Store можно приобрести со скидкой в 65% / фотография с портала Metro Exodus
Microsoft Store
В этом онлайн-магазине масштабная распродажа продлится до 4 января 2021 года. В фирменном магазине Microsoft можно приобрести со скидками и некоторые новинки этой осени: Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion.
По сниженной цене для консолей серии Xbox можно приобрести такие игры:
- Call of Duty: Black Ops Cold War – 1252 гривны (-25%)
- Watch Dogs Legion – 835 гривен (-50%)
- Assassin's Creed Valhalla – 1252 гривны (-25%)
- Grand Theft Auto V: Premium Edition – 418 гривен (-50%)
- Immortals Fenyx Rising – 1118 гривен (-33%)
- Halo: The Master Chief Collection – 668 гривен (-40%)
- Yakuza: Like a Dragon – 1251 гривна (-25%)
- Red Dead Redemption 2 – 751 гривна (-55%)
- Crash Bandicoot 4 – 835 гривен (-50%)
- Borderlands 3 – 551 гривна (-67%)
- Forza Horizon 4 – 835 гривен (-50%)
Новую Call of Duty: Black Ops Cold War уже можно приобрести со скидкой в 25% / фотография с портала GamesRadar
Поделиться новостью
-
В магазинах PlayStation, Microsoft и Ubisoft началась новогодняя распродажа со скидками до 85%19 декабря 2020 , 18:00
-
В Epic Games Store началась новогодняя распродажа: первая бесплатная игра и скидки до 75%17 декабря 2020 , 18:22
-
Популярный мем с Cyberpunk 2077 подорвал сеть: украинская версия – от Притулы к Зиброву16 декабря 2020 , 21:05