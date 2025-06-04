Nvidia випустила патч для покращення стабільності ігор на RTX 50

Компанія Nvidia продовжує традицію оперативного усунення проблем із драйверами своєї продукції. Цього разу випущено оновлення GeForce Hotfix 576.66, яке є доповненням до попередньої версії Game Ready Driver 576.52.

Основна мета патча – виправлення нестабільної роботи низки ігор на відеокартах серії GeForce RTX 50, інформує 24 Канал.

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Серед проєктів, для яких випущено виправлення:

Dune: Awakening,

Clair Obscur: Expedition 33,

EA Sports FC 25.

У всіх цих тайтлах було виявлено проблеми з продуктивністю та раптовими вильотами, які мали вплив на комфорт гри.

Оновлення також усуває графічні артефакти, характерні для RTX 50. У Dragon's Dogma 2 виправлено миготіння тіней, а під час перегляду відео в браузерах більше не з’являються короткочасні спалахи червоного чи зеленого кольору.

Встановлення оновлення не є обов’язковим. Якщо користувач не стикався з наведеними проблемами, він може не застосовувати цей патч.

У разі потреби GeForce Hotfix 576.66 можна завантажити вручну з офіційного сайту Nvidia, оскільки автоматично через застосунок Nvidia App це оновлення не розповсюджується.

До речі, CEO Nvidia Дженсена Хуанга розповів, що Nintendo Switch 2 отримає ШІ-процесори для покращення ігрового досвіду. Спеціальні процесори точніше промальовуватимуть зображення і покращуватимуть якість геймплею в реальному часі.