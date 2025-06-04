Основная цель патча – исправление нестабильной работы ряда игр на видеокартах серии GeForce RTX 50, информирует 24 Канал.

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Среди проектов, для которых выпущено исправление:

Dune: Awakening,

Clair Obscur: Expedition 33,

EA Sports FC 25.

Во всех этих тайтлах были обнаружены проблемы с производительностью и внезапными вылетами, которые имели влияние на комфорт игры.

Обновление также устраняет графические артефакты, характерные для RTX 50. В Dragon's Dogma 2 исправлено мигание теней, а во время просмотра видео в браузерах больше не появляются кратковременные вспышки красного или зеленого цвета.

Установка обновления не является обязательной. Если пользователь не сталкивался с приведенными проблемами, он может не применять этот патч.

В случае необходимости GeForce Hotfix 576.66 можно загрузить вручную с официального сайта Nvidia, поскольку автоматически через приложение Nvidia App это обновление не распространяется.

Кстати, CEO Nvidia Дженсена Хуанга рассказал, что Nintendo Switch 2 получит ИИ-процессоры для улучшения игрового опыта. Специальные процессоры будут точнее прорисовывать изображения и улучшать качество геймплея в реальном времени.