У ремастері Oblivion знайшли локацію з The Elder Scrolls 6

Гравець Oblivion Remastered вийшов за межі мапи гри та знайшов локацію, яка ймовірно з'явиться у довгоочікуваній The Elder Scrolls VI.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вочевидь приховує більше, ніж здається на перший погляд, повідомляє 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

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Подорож за межі мапи

Хітовий ремастер культової RPG дозволяє гравцям побачити на своїй ігровій мапі не лише Сіроділ, а й регіони Тамріеля, що з ним межують, як от Морровінд, Скайрім, Хаммерфелл та інші.

Окрім того, виявляється, що гравці насправді можуть відвідати деякі з них.

Зокрема, користувачеві Reddit під ніком GnoblinXD вдалося "пробитися" до Хаммерфеллу – домівки редгардів та ймовірного місця дії довгоочікуваної The Elder Scrolls 6.

Регіон здається величезним... Земля простягається далеко за межі рендерингу, тому хто знає, як далеко вона тягнеться, – описав свою знахідку геймер.

Щоправда, подальше дослідження цих секретних місць не підкорилося геймерові та він застряг в текстурах.

Пастка для допитливих від Bethesda / Фото з Reddit

Отож, охочим побродити Хаммерфеллом все ж доведеться набратися терпіння та чекати на шосту частину легендарної франшизи, а поки що можна насолоджуватися ним хіба здалеку.