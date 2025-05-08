The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered модифікують швидше, ніж будь-яку іншу гру в історії

Ремастеру The Elder Scrolls IV: Oblivion знадобилося менше тижня, щоб стати найшвидше модифікованою грою в історії. І це попри те, що гра досі офіційно не підтримує моди.

Гра все більше обростає модами

Ігри від Bethesda традиційно очолюють списки за кількістю модів на платформі Nexus Mods. Наприклад, Skyrim, його перевидання Special Edition, Fallout 4, Fallout: New Vegas і Oblivion входять до п’ятірки наймодифікованіших ігор всіх часів. Fallout 3 розмістився на сьомій позиції, Morrowind – на дев’ятій, а Starfield замикає десятку. Але коли вийшов ремастер Oblivion, його почали модифікувати з такою швидкістю, якої не бачила жодна інша гра раніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на TheGamer.

Дивіться також Які завдання принесуть вам найкращі нагороди в Oblivion Remastered

Ремастер вийшов 22 квітня 2025 року, а вже через два дні, як ми писали в окремому матеріалі, мав майже 300 модів. Раніше Bethesda казала, що не планує підтримувати модифікації, але фанатів це не зупиняє.

З моменту запуску для Oblivion Remastered уже створено 1850 модів – у середньому по 123 щодня. Позначку в 1 000 модів вона подолала лише за 6 днів, 19 годин і 36 хвилин. Це – абсолютний рекорд.

Для порівняння: Skyrim Special Edition досяг цієї ж кількості за 7 днів, 17 годин і 30 хвилин, тобто майже на добу пізніше. Загалом для Skyrim Special Edition за понад вісім з половиною років створено понад 109 000 модів – приблизно 35 на день.

Starfield знадобилося трохи більше восьми днів, щоб досягти тисячі модів, а за 615 днів з моменту виходу гравці створили понад 10 000 модів – приблизно 16 на день.

До списку найшвидших за модифікаційною активністю також входять Fallout 4 (10 днів до першої тисячі модів), а також The Witcher 3 і Fallout: New Vegas (по 13 днів кожна).

Що цікаво – оригінальному Oblivion у 2006 році знадобилося близько 100 днів, щоб перетнути цю саму позначку. Це яскраво демонструє, наскільки активнішою й швидшою стала мод-спільнота за останні два десятиліття.

Очевидно, такий шалений темп навряд чи збережеться надовго – гравці зазвичай одразу створюють найнеобхідніші та найпопулярніші моди. Але сам факт встановлення нового рекорду свідчить: інтерес до модифікацій живий як ніколи, а Oblivion Remastered став новою гарячою точкою для спільноти.