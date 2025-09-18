Чому російські команди можуть прогнати з турніру?

Інформація про можливі обмеження для російських колективів на кваліфікаціях до турніру BLAST Slam IV почала поширюватися наприкінці дня 17 вересня. Першоджерелом став менеджер білоруської команди Nemiga Gaming, яка маскується під кіпрську компанію. Едуард "zverHDD" Ашуркевич повідомив, що отримав дані безпосередньо від організаторів турніру, пише 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

Згідно з оприлюдненою інформацією, обмеження можуть бути такими:

Заборона на участь для організацій, що базуються в Росії.

Недопуск до змагань команд, які повністю складаються з російських гравців.

Водночас окремим російським кіберспортсменам дозволять виступати у складі іноземних або міжнародних команд.

Ці правила, якщо їх офіційно підтвердять, можуть унеможливити участь у турнірі для деяких провідних команд регіону. Під загрозою опиняються такі колективи, як Team Spirit та PARIVISION, що мають повністю російські склади. Інші команди, наприклад, Virtus.pro, можливо, зможуть обійти ці обмеження.

Санкції від BLAST

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли BLAST запроваджує санкції проти російських команд. Ще у 2022 році компанія заборонила участь у своїх турнірах організаціям, що базуються в Росії, у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну. Тоді ж було скасовано відбірковий турнір для всього "СНД-регіону". Проте ті обмеження не стосувалися гравців з російським громадянством, які виступали за закордонні клуби.

Менеджер Nemiga Gaming припустив, що такі заходи можуть бути пов'язані з бажанням організаторів уникнути потенційних проблем із видачею віз та виплатою призових грошей гравцям з Росії.

Варто зазначити, що такі організатори, як PGL та ESL без проблем працюють з росіянами, не зважаючи на війну Росії проти України. Росіяни спокійно отримують мільйони доларів з їхніх численних турнірів.

Що відомо про турнір BLAST Slam IV?

BLAST Slam IV – це великий турнір з дисципліни Dota 2, що відбудеться восени 2025 року. Чемпіонат пройде з 14 жовтня по 9 листопада, а його призовий фонд складе 1 мільйон доларів. Основна частина турніру (плей-оф) відбудеться на арені Singapore Indoor Stadium у Сінгапурі, де раніше проходив The International 2022. Примітно, що це буде перший турнір серії BLAST Slam, який пройде за присутності глядачів на арені.

Організатори оголосили список запрошених команд. Інші колективи приєднаються до них після регіональних кваліфікацій. Загалом очікується лише 12 команд, а не традиційні 16.

Запрошені команди:

Talon Esports.

Team Liquid.

Team Falcons.

Tundra Esports.

HEROIC.

Наразі в джерелах також зазначені Team Spirit і PARIVISION (маскується під сербську, але насправді є російською), але якщо нові правила виявляться правдивими, ці команди будуть виключені з турніру й замінені іншими.

