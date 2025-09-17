Що показало розслідування?

Скандал, що вдарив по репутації української кіберспортивної сцени, розгорівся після того, як організація ALGO офіційно оголосила про припинення співпраці з трьома учасниками своєї команди: Юрієм "hodix" Ходаком, Іваном "crickeyyy" Гавриловим та Дмитром "jackast" Пащенком. Це рішення не було спонтанним – йому передувало детальне внутрішнє розслідування, ініційоване через підозри персоналу в нечесній грі з боку спортсменів, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

Керівництво ALGO підійшло до справи з максимальною серйозністю. Розслідування виявило факти, які змусили вдатися до рішучих дій. За інформацією від організації, Юрій "hodix" Ходак не лише провалив перевірку, а й самостійно зізнався в участі у договірних матчах. Його зізнання було додатково підтверджено результатами поліграфа – так званого "детектора брехні".

Щодо двох інших гравців, Івана "crickeyyy" Гаврилова та Дмитра "jackast" Пащенка, їхні тести на поліграфі також показали причетність до шахрайства та організації договірних поєдинків. Ба більше, jackast отримав окреме звинувачення в тому, що він навмисно грав гірше своїх можливостей під час офіційних матчів, аби його команда програла.

Спірні методи

Варто зазначити, що використання поліграфа є досить нетиповим кроком для подібних розслідувань, адже наукова спільнота вже багато років ставить під сумнів ефективність цього приладу. Втім, представники ALGO у коментарі для ЗМІ наголосили, що детектор брехні був лише одним із багатьох методів, застосованих під час слідства, а рішення приймалося на основі сукупності доказів, а не лише одного пристрою.

Організація заявила, що такі дії гравців прямо суперечать її цінностям, серед яких – чесність, прозорість та змагальна доброчесність. У ALGO переконані, що саме на цих засадах має будуватися весь кіберспорт.

Справу на цьому не завершено. Клуб планує звернутися до Комісії з доброчесності в кіберспорті (ESIC) з вимогою застосувати до викритих гравців справедливе покарання. Це може означати для них тривалу дискваліфікацію та фактичне завершення професійної кар'єри.

Хто лишається в команді?

Після звільнення тріо у складі ALGO залишилися литовець Жигімантас "nukkye" Хмеляускас, данець Крістіан "Griller" Соренсен та український тренер Олександр "Shara" Гордєєв. Цей інцидент став черговим нагадуванням для всієї індустрії про важливість боротьби з шахрайством, яке підриває довіру глядачів та спонсорів до кіберспортивних змагань.

Інші інциденти

Нагадаємо, в українському кіберспортивному просторі не так давно прогримів інший скандал з так званим "322", що є кодовою назвою підставних ігор. Український кіберспортсмен Марк "mangekyou" Харламов зізнався в участі у договірних матчах через фінансові проблеми. Це означало навмисний програш з метою отримання прибутку. Свій вчинок він пояснив скрутним фінансовим становищем, яке виникло після переїзду до Польщі через повномасштабну війну в Україні.

За словами гравця, грошей він так і не отримав, а натомість навпаки зустрів погрози від організаторів шахрайства.

