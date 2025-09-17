Что показало расследование?

Скандал, ударивший по репутации украинской киберспортивной сцены, разгорелся после того, как организация ALGO официально объявила о прекращении сотрудничества с тремя участниками своей команды: Юрием "hodix" Ходаком, Иваном "crickeyyy" Гавриловым и Дмитрием "jackast" Пащенко. Это решение не было спонтанным – ему предшествовало детальное внутреннее расследование, инициированное из-за подозрений персонала в нечестной игре со стороны спортсменов, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.

Руководство ALGO подошло к делу с максимальной серьезностью. Расследование выявило факты, которые заставили прибегнуть к решительным действиям. По информации от организации, Юрий "hodix" Ходак не только провалил проверку, но и самостоятельно признался в участии в договорных матчах. Его признание было дополнительно подтверждено результатами полиграфа – так называемого "детектора лжи".

Что касается двух других игроков, Ивана "crickeyyy" Гаврилова и Дмитрия "jackast" Пащенко, их тесты на полиграфе также показали причастность к мошенничеству и организации договорных поединков. Более того, jackast получил отдельное обвинение в том, что он намеренно играл хуже своих возможностей во время официальных матчей, чтобы его команда проиграла.

Спорные методы

Стоит отметить, что использование полиграфа является достаточно нетипичным шагом для подобных расследований, ведь научное сообщество уже много лет ставит под сомнение эффективность этого прибора. Впрочем, представители ALGO в комментарии для СМИ отметили, что детектор лжи был лишь одним из многих методов, примененных во время следствия, а решение принималось на основе совокупности доказательств, а не только одного устройства.

Организация заявила, что такие действия игроков прямо противоречат ее ценностям, среди которых – честность, прозрачность и соревновательная добродетель. В ALGO убеждены, что именно на этих принципах должен строиться весь киберспорт.

Дело на этом не завершено. Клуб планирует обратиться в Комиссию по добропорядочности в киберспорте (ESIC) с требованием применить к разоблаченным игрокам справедливое наказание. Это может означать для них длительную дисквалификацию и фактическое завершение профессиональной карьеры.

Кто остается в команде?

После увольнения трио в составе ALGO остались литовец Жигимантас "nukkye" Хмеляускас, датчанин Кристиан "Griller" Соренсен и украинский тренер Александр "Shara" Гордеев. Этот инцидент стал очередным напоминанием для всей индустрии о важности борьбы с мошенничеством, которое подрывает доверие зрителей и спонсоров к киберспортивным соревнованиям.

Другие инциденты

Напомним, в украинском киберспортивном пространстве не так давно разразился другой скандал с так называемым "322", что является кодовым названием подставных игр. Украинский киберспортсмен Марк "mangekyou" Харламов признался в участии в договорных матчах из-за финансовых проблем. Это означало намеренный проигрыш с целью получения прибыли. Свой поступок он объяснил трудным финансовым положением, которое возникло после переезда в Польшу из-за полномасштабной войны в Украине.

По словам игрока, денег он так и не получил, а взамен наоборот встретил угрозы от организаторов мошенничества.

