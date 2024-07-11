У Minecraft існує велике розмаїття мобів, серед яких далеко не усі, на жаль чи на щастя, дружні до гравця.

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Найрідкісніший моб у грі

Користувач Reddit під ніком IAmNotARobot5544 став свідком напрочуд рідкісного явища, яке здивувало його та ще кілька тисяч геймерів.

Граючи в Minecraft, автор допису наткнувся на зомбі-малюка, який напав на нього верхи на свині.

Хоча геймер вельми швидко впорався з небезпекою, ця подія все ж стала визначною для його майнкрафтерського досвіду.

Відео інциденту – дивитися ролик

А все тому, що це один із найрідкісніших мобів у світі Minecraft, а те, що після смерті свині малюк осідлав курку й узагалі звело шанс побачити таке дійство до приголомшливих 0,25%.