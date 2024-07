Створення відеоігор завжди було привабливою нішею для творчих людей, але не всім вдаються шедеври. Іноді горе-розробники намагаються безпардонно використати успіх популярних проєктів, створюючи клони, які, на жаль, майже завжди важко назвати повноцінною грою.

Про п'ять найпровальніших клонів відомих відеоігор, які залишили незабутні (і зовсім не найкращі) враження, розповість Games 24.

Slaughtering Grounds – клонує Left 4 Dead

У спробі створити власний зомбі-шутер в стилі культової Left 4 Dead розробники з Digital Homicide Studios сіли в калюжу.

Гра вийшла з величезною кількістю багів і відсутністю будь-якої реальної структури чи сюжету. Єдиною її перевагою можна було назвати жахливу графіку, яка лякала куди гірше, ніж зомбі з гри на яку рівнялися творці цієї забавки.

Не дивно, що проєкт невдовзі вилучили зі Steam і він став лише химерним спогадом чи нічним кошмаром тих, хто встиг у нього зіграти.

Трейлер шутера – дивитися відео

The Last Hope: Dead Zone Survival – клонує The Last of Us

Цей чудо-проєкт відомий своєю невдалою спробою скопіювати шедевральну "The Last of Us" від Naughty Dogs на хвилі успіху однойменного серіалу від HBO.

Трейлер гри – перегляньте ролик

Щоправда, неуважним геймерам, які все ж повелися на схожість вистачало й кількох хвилин аби зрозуміти, що ця "гра" не вартує й копійки.

Потому її досить швидко прибрали з продажу.

Waifu Impact – клонує Genshin Impact

Не надто великий креатив виявили й у Mitsuki Game Studio.

Гра, що позиціонує себе як однокористувацький шутер у відкритому світі вийшла, м'яко кажучи, сумнівною.

Трейлер гри – дивіться ролик

Єдиною принадою проєкту стали анімешні персонажки з гарною фізикою тіла. Що ж, і на таке є свій купець.

War Gods Zeus of Child – клонує God of War

Якщо ви прочитали назву цієї гри й вам здалося, що це просто набір слів – вам не здалося.

Проєкт, існування якого викликає лише запитання, був частиною Xbox Store і взагалі не зрозуміло як потрапив туди та чи бодай переглядався на плагіат.

Трейлер гри – перегляньте відео

Окрім як такий собі жарт над відомою франшизою Sony, аж ніяк розцінювати цей "витвір" не варто.

Real Gangster Auto Crime Simulator 2020 – клонує GTA

Напевно, саме основна франшиза Rockstar є грою з найбільшою кількістю клонів. Є серед них і вдалі приклади як от Saints Row чи Sleeping Dogs, але Real Gangster Auto Crime Simulator 2020 – зовсім не той випадок.

Гра настільки ж жахлива, наскільки довга і недолуга її назва і це, власне, все що про неї можна сказати.

Ігровий процес проєкту на телефонах з Android – дивитися відео