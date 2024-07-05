Створення відеоігор завжди було привабливою нішею для творчих людей, але не всім вдаються шедеври. Іноді горе-розробники намагаються безпардонно використати успіх популярних проєктів, створюючи клони, які, на жаль, майже завжди важко назвати повноцінною грою.
До теми Списано на відмінно: відеоігри, автори яких "вкрали" ідею в інших і зробили її ще кращою
Про п'ять найпровальніших клонів відомих відеоігор, які залишили незабутні (і зовсім не найкращі) враження, розповість Games 24.
Slaughtering Grounds – клонує Left 4 Dead
У спробі створити власний зомбі-шутер в стилі культової Left 4 Dead розробники з Digital Homicide Studios сіли в калюжу.
Гра вийшла з величезною кількістю багів і відсутністю будь-якої реальної структури чи сюжету. Єдиною її перевагою можна було назвати жахливу графіку, яка лякала куди гірше, ніж зомбі з гри на яку рівнялися творці цієї забавки.
Не дивно, що проєкт невдовзі вилучили зі Steam і він став лише химерним спогадом чи нічним кошмаром тих, хто встиг у нього зіграти.
Трейлер шутера – дивитися відео
The Last Hope: Dead Zone Survival – клонує The Last of Us
Цей чудо-проєкт відомий своєю невдалою спробою скопіювати шедевральну "The Last of Us" від Naughty Dogs на хвилі успіху однойменного серіалу від HBO.
Трейлер гри – перегляньте ролик
Щоправда, неуважним геймерам, які все ж повелися на схожість вистачало й кількох хвилин аби зрозуміти, що ця "гра" не вартує й копійки.
Потому її досить швидко прибрали з продажу.
Waifu Impact – клонує Genshin Impact
Не надто великий креатив виявили й у Mitsuki Game Studio.
Гра, що позиціонує себе як однокористувацький шутер у відкритому світі вийшла, м'яко кажучи, сумнівною.
Трейлер гри – дивіться ролик
Єдиною принадою проєкту стали анімешні персонажки з гарною фізикою тіла. Що ж, і на таке є свій купець.
War Gods Zeus of Child – клонує God of War
Якщо ви прочитали назву цієї гри й вам здалося, що це просто набір слів – вам не здалося.
Проєкт, існування якого викликає лише запитання, був частиною Xbox Store і взагалі не зрозуміло як потрапив туди та чи бодай переглядався на плагіат.
Трейлер гри – перегляньте відео
Окрім як такий собі жарт над відомою франшизою Sony, аж ніяк розцінювати цей "витвір" не варто.
Real Gangster Auto Crime Simulator 2020 – клонує GTA
Напевно, саме основна франшиза Rockstar є грою з найбільшою кількістю клонів. Є серед них і вдалі приклади як от Saints Row чи Sleeping Dogs, але Real Gangster Auto Crime Simulator 2020 – зовсім не той випадок.
Гра настільки ж жахлива, наскільки довга і недолуга її назва і це, власне, все що про неї можна сказати.
Ігровий процес проєкту на телефонах з Android – дивитися відео