Создание видеоигр всегда было привлекательной нишей для творческих людей, но не всем удаются шедевры. Иногда горе-разработчики пытаются беспардонно использовать успех популярных проектов, создавая клоны, которые, к сожалению, почти всегда трудно назвать полноценной игрой.

К теме Списано на отлично: видеоигры, авторы которых "украли" идею у других и сделали ее еще лучше

О пяти самых провальных клонах известных видеоигр, которые оставили незабываемые (и совсем не лучшие) впечатления, расскажет Games 24.

Slaughtering Grounds – клонирует Left 4 Dead

В попытке создать собственный зомби-шутер в стиле культовой Left 4 Dead разработчики из Digital Homicide Studios сели в лужу.

Игра получилась с огромным количеством багов и отсутствием какой-либо реальной структуры или сюжета. Единственным ее достоинством можно было назвать ужасную графику, которая пугала куда хуже, чем зомби из игры на которую равнялись создатели этой игрушки.

Неудивительно, что проект вскоре изъяли из Steam и он стал лишь причудливым воспоминанием или ночным кошмаром тех, кто успел в него сыграть.

Трейлер шутера – смотреть видео

The Last Hope: Dead Zone Survival – клонирует The Last of Us

Этот чудо-проект известен своей неудачной попыткой скопировать шедевральную "The Last of Us" от Naughty Dogs на волне успеха одноименного сериала от HBO.

Трейлер игры – посмотрите ролик

Правда, невнимательным геймерам, которые все же повелись на сходство хватало и нескольких минут чтобы понять, что эта "игра" не стоит и копейки.

Поэтому ее довольно быстро убрали из продажи.

Waifu Impact – клонирует Genshin Impact

Не слишком большой креатив обнаружили и в Mitsuki Game Studio.

Игра, позиционирующая себя как однопользовательский шутер в открытом мире вышла, мягко говоря, сомнительной.

Трейлер игры – смотрите ролик

Единственной прелестью проекта стали анимешные персонажки с хорошей физикой тела. Что ж, и на такое есть свой покупатель.

War Gods Zeus of Child – клонирует God of War

Если вы прочитали название этой игры и вам показалось, что это просто набор слов – вам не показалось.

Проект, существование которого вызывает лишь вопросы, был частью Xbox Store и вообще не понятно как попал туда и хотя бы просматривался на плагиат.

Трейлер игры – посмотрите видео

Кроме как некая шутка над известной франшизой Sony, никак расценивать это "произведение" не стоит.

Real Gangster Auto Crime Simulator 2020 – клонирует GTA

Наверное, именно основная франшиза Rockstar является игрой с наибольшим количеством клонов. Есть среди них и удачные примеры вроде Saints Row или Sleeping Dogs, но Real Gangster Auto Crime Simulator 2020 – совсем не тот случай.

Игра настолько же ужасна, насколько длинное и нелепое ее название и это, собственно, все что о ней можно сказать.

Игровой процесс проекта на телефонах с Android – смотреть видео