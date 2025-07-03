Helldivers 2 нарешті виходить на Xbox: дата релізу та передзамовлення вже доступні

Успішний кооперативний шутер Helldivers 2 від Sony Interactive Entertainment та Arrowhead Game Studios, який спочатку обійшов платформу Xbox, нарешті з’явиться на американських консолях. Реліз заплановано на 26 серпня 2025 року.

Після численних прохань фанатів та навіть підтримки від генерального директора Microsoft Gaming Філа Спенсера, Helldivers 2 розширює свої горизонти. Гра, яка стала справжнім хітом на PS5 та ПК, тепер стане доступною для власників Xbox Series X|S. Більше 130 тисяч гравців виступали за портування гри на цю платформу, і розробники нарешті пішли назустріч, розповідає 24 Канал.

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Гра Helldivers 2 дебютувала 8 лютого 2024 року на ПК (Steam) та PS5, і вже за три місяці її придбали понад 12 мільйонів разів. Гра обійшла за швидкістю продажів навіть God of War Ragnarok і встановила новий рекорд для ігор Sony. Цей кооперативний шутер від третьої особи дозволяє гравцям приміряти роль елітних солдатів Супер Землі – Хеллдайверів, які в командах до чотирьох осіб боряться з інопланетними загарбниками, що загрожують їхній рідній планеті.

До речі, перелік ігор, які стануть доступними в Game Pass у липні – вже доступний. А тим часом шість ігор, таких як Flock і Mafia Definitive Edition, покинуть підписку 15 липня, але гравці можуть придбати їх зі знижкою до 20%.

Тепер же, через півтора року після дебюту, Helldivers 2 виходить на Xbox Series X|S. Офіційна дата релізу – 26 серпня 2025 року, а ціна гри складе 40 доларів. Передзамовлення вже стартували в Microsoft Store, тож фанати можуть заздалегідь забезпечити собі місце на передовій. До анонсу версій для Xbox було представлено хвилинний геймплейний трейлер із закликом: "Нам потрібно більше Хеллдайверів. Нам потрібні нові рекрути!".

Трейлер Helldivers 2 – дивіться відео:

Керівник розробки Helldivers 2 Мікаель Ерікссон поділився своїм ентузіазмом щодо розширення аудиторії:

Ми знаємо, що геймери давно просили про це, і ми дуже раді залучити більше Хеллдайверів до нашої гри. У нас попереду ще багато цікавого в найближчі місяці та роки – і чим більше гравців, тим більше історій ми зможемо розповісти! Битва за Супер Землю лише починається.

Що чекає на нових рекрутів?

Гравці на Xbox отримають доступ до двох видань гри: стандартного та Super Citizen Edition. Ви зможете налаштовувати свою зброю, викликати потужні підкріплення під час бою та протистояти різноманітним ворогам – від комахоподібних Термінідів до кровожерливих роботів Автоматонів та ксенофобних Ілюмінатів, які прагнуть знищити людство. Кожен бій – це нова історія, і чим більше гравців приєднається, тим епічнішими вони стануть.

Тож, якщо ви власник Xbox Series X|S і давно чекали на шанс стати частиною армії Хеллдайверів, час настав!