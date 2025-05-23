Warhammer 40,000: Space Marine вперше побачила світ у 2011 році, її розробила студія Relic Entertainment, а видавцем тоді виступила THQ, нагадує 24 Канал. У новій версії за розробку відповідає студія SneakyBox, яка провела масштабне технічне оновлення, зберігаючи при цьому дух оригінальної гри.

Дивіться також Microsoft додала до Game Pass понад 60 класичних ігор Activision

За словами продюсера SneakyBox Вайдаса Мікельскаса, Master Crafted Edition – це не просто технічне покращення, а "вдумливе відновлення", яке зберігає все, за що гравці полюбили оригінал, і водночас адаптує гру до вимог сучасності.

Що нового в Master Crafted Edition:

Покращена графіка: підтримка роздільної здатності 4K, значно оновлені текстури та перероблений графічний рушій з удосконаленими 3D-моделями та візуальними ефектами.

підтримка роздільної здатності 4K, значно оновлені текстури та перероблений графічний рушій з удосконаленими 3D-моделями та візуальними ефектами. Аудіо та інтерфейс: ремастер звуку з додаванням понад 100 нових реплік Орків, новий інтерфейс замість старої Flash-системи, підтримка сучасних аудіосистем.

ремастер звуку з додаванням понад 100 нових реплік Орків, новий інтерфейс замість старої Flash-системи, підтримка сучасних аудіосистем. Покращення геймплею: оновлене керування, покращена ідентичність Орків відповідно до актуального лору, нова схема управління та UI для комфортної гри.

оновлене керування, покращена ідентичність Орків відповідно до актуального лору, нова схема управління та UI для комфортної гри. Мережеві бої: 8 на 8 мультиплеєр з можливістю створення загонів, прокачування зброї, броні та навичок для трьох класів – Devastator, Assault і Tactical Marine.

8 на 8 мультиплеєр з можливістю створення загонів, прокачування зброї, броні та навичок для трьох класів – Devastator, Assault і Tactical Marine. Технічне оновлення: гра переведена з 32-бітної на 64-бітну архітектуру для підвищення стабільності та продуктивності.

Кампанія Master Crafted Edition залишається вірною оригінальній історії капітана Тітуса та його боротьбі з орками, але водночас робить її більш доступною та привабливою для нової аудиторії. Гравці знову зможуть зануритися у темний всесвіт Warhammer 40,000 і пройти шлях ультрамаринів у сучасному виконанні.

Трейлер перевидання Warhammer 40,000: Space Marine – дивіться відео

До речі, нещодавно 4 відеоігри поповнили Всесвітній зал слави відеоігор у 2025 році. Ігри були відзначені за вплив на геймерську спільноту, географічне охоплення, довголіття та культовий статус.