Warhammer 40,000: Space Marine впервые увидела свет в 2011 году, ее разработала студия Relic Entertainment, а издателем тогда выступила THQ, напоминает 24 Канал. В новой версии за разработку отвечает студия SneakyBox, которая провела масштабное техническое обновление, сохраняя при этом дух оригинальной игры.

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По словам продюсера SneakyBox Вайдаса Микельскаса, Master Crafted Edition – это не просто техническое улучшение, а "вдумчивое восстановление", которое сохраняет все, за что игроки полюбили оригинал, и одновременно адаптирует игру к требованиям современности.

Что нового в Master Crafted Edition:

Улучшенная графика: поддержка разрешения 4K, значительно обновленные текстуры и переработанный графический движок с усовершенствованными 3D-моделями и визуальными эффектами.

поддержка разрешения 4K, значительно обновленные текстуры и переработанный графический движок с усовершенствованными 3D-моделями и визуальными эффектами. Аудио и интерфейс: ремастер звука с добавлением более 100 новых реплик Орков, новый интерфейс вместо старой Flash-системы, поддержка современных аудиосистем.

ремастер звука с добавлением более 100 новых реплик Орков, новый интерфейс вместо старой Flash-системы, поддержка современных аудиосистем. Улучшение геймплея: обновленное управление, улучшенная идентичность Орков в соответствии с актуальным лором, новая схема управления и UI для комфортной игры.

обновленное управление, улучшенная идентичность Орков в соответствии с актуальным лором, новая схема управления и UI для комфортной игры. Сетевые бои: 8 на 8 мультиплеер с возможностью создания отрядов, прокачка оружия, брони и навыков для трех классов – Devastator, Assault и Tactical Marine.

8 на 8 мультиплеер с возможностью создания отрядов, прокачка оружия, брони и навыков для трех классов – Devastator, Assault и Tactical Marine. Техническое обновление: игра переведена с 32-битной на 64-битную архитектуру для повышения стабильности и производительности.

Кампания Master Crafted Edition остается верной оригинальной истории капитана Титуса и его борьбе с орками, но в то же время делает ее более доступной и привлекательной для новой аудитории. Игроки снова смогут окунуться в темную вселенную Warhammer 40,000 и пройти путь ультрамаринов в современном исполнении.

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