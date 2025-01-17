Larian Studios розкрила нові деталі останнього патчу для Baldur's Gate 3

Розробники з Larian Studios поділилися новою інформацією про восьмий великий патч для Baldur's Gate 3, який буде останнім для гри. Також студія розповіла про перенесення закритого тестування.

Тестування майбутнього оновлення для Baldur's Gate 3, яке спочатку планувалося на початок січня, було перенесене, повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію розробників у Steam.

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Тепер команда "сподівається" розпочати випробування ближче до кінця місяця. Наразі розробники завершують "фінальні правки" тестової версії та активно співпрацюють із партнерами, щоб учасники могли випробувати мультиплеєр із підтримкою кросплатформеної гри.

Особливості майбутнього оновлення

Закрите тестування дозволить зареєстрованим користувачам на PC, PS5 та Xbox Series X/S оцінити кросплей, створюючи власні лобі, приєднуючись до чужих сесій або запрошуючи друзів через Larian Network. Зареєструватися для участі в тестуванні можна на офіційному сайті Larian Studios.

Крім кросплею, восьмий великий патч додасть ще дві важливі функції:

Фоторежим , який фанати чекали давно.

, який фанати чекали давно. Нова підкласова спеціалізація для кожного з 12 класів персонажів у грі.

Larian Studios також оприлюднила частковий список виправлень і покращень, які з'являться в Baldur's Gate 3 із виходом восьмого патчу.

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Подальші плани студії

У Larian Studios зазначають, що розробка оновлення проходить за планом, а реліз заплановано на 2025 рік. Восьмий патч стане останнім великим оновленням для Baldur's Gate 3, оскільки студія вже повністю зосередилася на створенні нової гри.