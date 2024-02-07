Наліпки в Counter-Strike подекуди можуть коштувати навіть більше, ніж скіни, а чимало геймерів люблять прикрашати ними свою улюблену зброю.

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6 лютого Valve раптово випустили масштабне оновлення для CS2, яке не лише виправило чимало проблем проєкту, але й додало в гру низку скінів та новий кейс зі зброєю.

Цікаво, що 2023 рік приніс компанії рекордні прибутки від продажу кейсів.

Хоча, безсумнівно, найзахопливішим нововведенням стали зміни у роботі наліпок.

Завдяки патчу вся зброя (крім ножів) більше не обмежуватиметься лише чотирма наклейками, адже тепер на ній можна вмістити до п'яти стікерів.

Однак найбільше вражає те, що тепер гравцям не пропонуватимуть лише кілька попередньо встановлених позицій для розміщення малюнків, а натомість дозволять наклеїти їх будь-де на "ігровій" стороні зброї.

Як тепер працюватимуть наліпки – дивитися відео

Крім того, наліпки також можна обертати як завгодно задля того аби вибрати ідеальний для себе кут розміщення.

Час покаже, як це нововведення вплине на вартість стікерів на ринку предметів CS2, однак зараз шанувальники гри вельми задоволені новим функціоналом.