Велике оновлення для STALKER 2 Heart of Chornobyl вийшло і ось що воно принесло

Українська студія GSC Game World, як і обіцяла, випустила 25 червня 2025 року масштабне оновлення 1.5 для постапокаліптичного шутера з відкритим світом S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Цей патч приніс із собою сотні змін, які торкнулися штучного інтелекту, ігрового балансу, механік і навіть моддінгу.

Що нового в оновленні 1.5?

Повний список змін у патчі 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 налічує близько 300 пунктів, інформує 24 Канал. Серед них – покращення штучного інтелекту та системи симуляції A-Life, налаштування балансу, вдосконалення геймплею, виправлення помилок і багато іншого.

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Ось основні нововведення, які привернули нашу увагу:

Часткове перезарядження . Тепер гравці можуть перезаряджати зброю більш реалістично, не витрачаючи весь магазин.

. Тепер гравці можуть перезаряджати зброю більш реалістично, не витрачаючи весь магазин. Нова аномалія . У Зоні з’явився водяний електричний торнадо, який додає ще більше небезпеки та різноманітності.

. У Зоні з’явився водяний електричний торнадо, який додає ще більше небезпеки та різноманітності. Нова зброя . До арсеналу додали пістолет Kora та гвинтівку Мосіна, що розширює вибір для сталкерів.

. До арсеналу додали пістолет Kora та гвинтівку Мосіна, що розширює вибір для сталкерів. Лутання мутантів . Гравці тепер можуть збирати трофеї з мутантів для продажу, що додає новий спосіб заробітку в грі.

. Гравці тепер можуть збирати трофеї з мутантів для продажу, що додає новий спосіб заробітку в грі. Опція "Ремонтувати все". У меню техніка з’явилася зручна функція для ремонту всього спорядження одним кліком.

Вдосконалення A-Life

Одним із найважливіших оновлень стала розширена система A-Life, яка тепер охоплює всю Зону. Персонажі більше не з’являтимуться прямо перед гравцем, а система A-Life не буде респавнити NPC у полі зору користувача. Це робить світ гри більш органічним і глибшим, адже Зона тепер живе своїм життям незалежно від того, де перебуває гравець.

Підтримка модів та технічні покращення

GSC Game World також випустила бета-версію інструменту для моддінгу Zone Kit, що відкриває двері для творчості спільноти. Офіційна підтримка модів реалізована через Steam Workshop і mod.io, що спрощує встановлення та використання фанатських модифікацій.

Однак розробники попередили, що патч 1.5 може негативно вплинути на вже встановлені моди, тож варто бути обережними.

Крім того, гра отримала підтримку співвідношень сторін 21:9 і 32:9, а також функцію автоматичного визначення графічних налаштувань для оптимальної продуктивності.

Розробники подякували гравцям за підтримку та зворотний зв’язок, які допомагають робити гру кращою. Вони також нагадали: "Зона продовжує еволюціонувати та ставати кращою". Це оновлення – ще один крок до того, щоб зробити S.T.A.L.K.E.R. 2 ще більш атмосферним і глибоким досвідом. Нагадаємо, що раніше GSC оприлюднила плани розвитку S․T․A․L․K․E․R․ 2 Heart of Chornobyl.

Нагадаємо, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вийшла 20 листопада 2024 року на ПК (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X|S і в Game Pass. За перші два дні продажі гри перевищили мільйон копій, а до березня 2025 року загальна аудиторія проєкту досягла 6 мільйонів гравців.