Довгоочікуваний next-gen для Fallout 4 нарешті вийшов і відразу ж розізлив мільйони фанатів

Оновлення Fallout 4 наступного покоління нарешті з'явилося приблизно через два роки після анонсу. Воно принесло багато вартих уваги змін, але Bethesda випустила його не в найкращому стані. Фанати розлючені.

Як пише один з оглядачів, який спробував оновлення наступного покоління на Xbox Series X, він був "вражений підвищеною частотою кадрів, яку отримав завдяки новому режиму продуктивності, а потім був здивований кількістю нових квестів, які з’явились у Pip-Boy. Але на цьому захоплення закінчилося".

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Що не так з оновленням

Гравці по всьому світу стикаються з різними проблемами, починаючи від порушеного порядку завантаження модів і закінчуючи пошкодженими збереженнями (деякі з них нараховують уже сотні годин гри). Ось список проблем, які наразі виявили гравці:

Оновлення вплинуло на багато модів, зокрема на дуже корисний Fallout 4 Script Extender (F4SE). Як пояснюється на сторінці Nexus Mods, F4SE – це основний ресурс для модифікацій, який розширює можливості скриптів без постійних побічних ефектів. Без нього модифікація Fallout 4 значно ускладнюється, адже нові елементи можуть просто не працювати. Творцям модів доведеться випустити оновлення, щоб усунути цю проблему.

Гравці на ПК скаржаться на те, що підтримка ультрашироких моніторів не працює належним чином. Система починає занадто сильно розтягувати інтерфейс.

У найбільш заповнених об'єктами місцях частота кадрів сильно падає.

Також було виявлено, що гравці, які грають у Fallout 4 через підписку PS Plus, не мають права на безплатне оновлення, оскільки фактично не купували гру в повному її обсязі. Їм за нього доведеться платити. Після того, як піднявся шум довкола цього, Bethesda Game Studios заявила, що працює над тим, щоб усунути цю проблему.

Користувачі Steam Deck своєю чергою повідомляють, що оновлення знищило їхні налаштування. OLED Steam Deck не гарантує жодного з обіцяних оновленням прискорень FPS. Один з таких гравців поскаржився, що Fallout 4 все ще працює з половинною частотою кадрів.

Bethesda повідомила, що доступ до Creation Club та меню модифікацій тимчасово буде недоступний, оскільки студія екстрено працює над виправленнями.

В останні кілька тижнів Fallout перебуває на шляху відродження, стрімко злетівши в популярності завдяки успіху телевізійного шоу Fallout. Але такий провал, безумовно, – це удар по репутації студії.