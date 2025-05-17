Вперше за 15 років – патч Minecraft дозволяє майструвати предмет, який можна було лише знайти

Оновлення Minecraft додає у гру можливість майструвати корисний предмет, який існує в проєкті ось уже 15 років, але до цього моменту його можна було лише знайти у світі гри.

Останнє оновлення Minecraft потішило геймерів появою рецепта створення напрочуд корисного та необхідного предмету, повідомляє 24 Канал.

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Запрягайте свиней і поїхали

У 2010 році в Minecraft з'явилися сідла, які дозволяли гравцю їздити верхи на свинях. З часом у гру додали коней, а дехто навіть примудрився відмивати через Minecraft криптовалюту, але одна річ роками залишалася незмінною.

Хоча це навіть звучить дивно, але в проєкті, який повністю присвячений крафту, увесь цей час неможливо було створити сідло. Заволодіти цим предметом гравці могли лише під час досліджень навколишнього світу та його підземель.

Аж ось, через 15 років подібних "поневірянь", геймери нарешті отримали рецепт для крафту сідла.

Він з'явився у грі разом з останнім оновленням, яке нині доступне для версій Java snapshot та Bedrock beta/preview.

Тепер ви можете просто створити сідло, використовуючи 3 шматки шкіри та 1 залізний злиток. Хочете дати своєму поросятку перерву? Просто зніміть сідло, розрізавши його. Воно відскочить, готове до зберігання, встановлення на іншу їздову тварину або безглуздого носіння в інвентарі, поки ви не згадаєте, що воно там є,

– йдеться в описі оновлення.

Отож, на гравців Minecraft очікуватиме справжня революція, як тільки патч стане доступним на усіх версіях проєкту.