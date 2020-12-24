В онлайн-магазині Origin стартував масштабний новорічний розпродаж відеоігор зі знижками до 90%. Також гра Human: Fall Flat встановила новий рекорд швидкості продажів для мобільних платформ.

Крамниця Origin однією з останніх повідомила про старт новорічного розпродажу. Власники цього сервісу підготували дуже гарні знижки на свої товари.

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Новорічний розпродаж в Origin

Масштабний новорічний розпродаж продовжиться у цьому онлайн-магазині до 3 січня. За зниженою ціною можна придбати чималу кількість відеоігор від розробників з Electronic Art. Зі знижками вже можна купити деякі новинки цієї осені (FIFA 21 чи Star Wars: Squadrons), а також класичні відеоігри та різноманітні доповнення.

Найцікавіші пропозиції з новорічного розпродажу в Origin:

FIFA 21 – 638 гривень (-67%)

Need for Speed Hot Pursuit Remastered – 379 гривень (-50%)

Star Wars: Squadrons – 567 гривень (-40%)

The Sims 4 – 95 гривень (-88%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 551 гривня (-58%)

Battlefield 1 – 152 гривні (-75%)

Madden NFL 21 – 638 гривень (-67%)

Need for Speed Heat – 441 гривня (-67%)

Battlefield V – 355 гривень (-63%)

Star Wars: Battlefront II – 114 гривень (-70%)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – 237 гривень (-75%)

Titanfall 2 – 114 гривень (-70%)

Sea of Solitude – 189 гривень (-50%)

FIFA 21 вже можна придбати зі знижкою у 67% / світлина з крамниці Origin

Origin Онлайн-магазин компанії Electronic Arts. У цій крамниці можна придбати різноманітні відеоігри від розробників з EA та дуже популярні проєкти від інших компаній. Origin містить чималу кількість соціальних функцій, а також користувачам доступна інтеграції з Facebook, Xbox Live і PlayStation Network.

Новий рекорд продажів

Відеогра Human: Fall Flat встановила новий рекорд продажів для мобільних платформ: жодна гра в історії не продавалася так швидко. Минулого тижня мобільна версія цього платформера вийшла у Китаї. Реліз цієї відеогри спричинив фурор на місцевому ринку. Менше ніж за тиждень було продано понад 2 мільйони копій гри Human: Fall Flat. Перші 100 тисяч копій було продано менше ніж за півгодини, це одразу вивело гру у топи продажів. Допомогла таким продажам Human: Fall Flat релізна знижка, гру можна було придбати за 12 юаней (52 гривні).

Дивіться трейлер гри Human: Fall Flat – відео