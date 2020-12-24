Новогодняя распродажа в Origin и новый рекорд продаж на мобильных платформах
В онлайн-магазине Origin стартовала масштабная новогодняя распродажа видеоигр со скидками до 90%. Также игра Human: Fall Flat установила новый рекорд скорости продаж для мобильных платформ.
Магазин Origin одним из последних сообщил о старте новогодней распродажи. Владельцы этого сервиса подготовили очень хорошие скидки на свои товары.
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Новогодняя распродажа в Origin
Масштабная новогодняя распродажа продолжится в этом онлайн-магазине до 3 января. По сниженной цене можно приобрести большое количество видеоигр от разработчиков из Electronic Art. Со скидками уже можно купить некоторые новинки этой осени (FIFA 21 или Star Wars: Squadrons), а также классические видеоигры и различные дополнения.
Самые интересные предложения из новогодней распродажи в Origin:
- FIFA 21 – 638 гривен (-67%)
- Need for Speed Hot Pursuit Remastered – 379 гривен (-50%)
- Star Wars: Squadrons – 567 гривен (-40%)
- The Sims 4 – 95 гривен (-88%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order – 551 гривна (-58%)
- Battlefield 1 – 152 гривны (-75%)
- Madden NFL 21 – 638 гривен (-67%)
- Need for Speed Heat – 441 гривна (-67%)
- Battlefield V – 355 гривен (-63%)
- Star Wars: Battlefront II – 114 гривен (-70%)
- Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – 237 гривен (-75%)
- Titanfall 2 – 114 гривен (-70%)
- Sea of Solitude – 189 гривен (-50%)
FIFA 21 уже можно приобрести со скидкой в 67% / фотография из магазина Origin
OriginОнлайн-магазин компании Electronic Arts. В этом магазине можно приобрести различные видеоигры от разработчиков из EA и очень популярные проекты от других компаний. Origin содержит большое количество социальных функций, а также пользователям доступна интеграции с Facebook, Xbox Live и PlayStation Network.
Новый рекорд продаж
Видеоигра Human: Fall Flat установила новый рекорд продаж для мобильных платформ: ни одна игра в истории не продавалась так быстро. На прошлой неделе мобильная версия платформера вышла в Китае. Релиз этой видеоигры вызвал фурор на местном рынке. Меньше чем за неделю было продано более 2 миллионов копий игры Human: Fall Flat. Первые 100 тысяч копий было продано менее чем за полчаса, это сразу вывело игру в топы продаж. Помогла таким продажам Human: Fall Flat релизная скидка, игру можно было приобрести за 12 юаней (52 гривны).
Смотрите трейлер игры Human: Fall Flat – видео
Human: Fall FlatВидеоигра от литовской студии No Brakes Games, релиз которой состоялся в 2016 году. По жанру это платформерная головоломка, в которой пользователи исследуют окружающую среду и решают различные физические головоломки. Разработчики постоянно обновляют этот проект и выпускают его на различные платформы. Общие продажи Human: Fall Flat уже достигли показателя в 20 миллионов копий.
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