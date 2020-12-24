В онлайн-магазине Origin стартовала масштабная новогодняя распродажа видеоигр со скидками до 90%. Также игра Human: Fall Flat установила новый рекорд скорости продаж для мобильных платформ.

Магазин Origin одним из последних сообщил о старте новогодней распродажи. Владельцы этого сервиса подготовили очень хорошие скидки на свои товары.

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Новогодняя распродажа в Origin

Масштабная новогодняя распродажа продолжится в этом онлайн-магазине до 3 января. По сниженной цене можно приобрести большое количество видеоигр от разработчиков из Electronic Art. Со скидками уже можно купить некоторые новинки этой осени (FIFA 21 или Star Wars: Squadrons), а также классические видеоигры и различные дополнения.

Самые интересные предложения из новогодней распродажи в Origin:

FIFA 21 – 638 гривен (-67%)

Need for Speed Hot Pursuit Remastered – 379 гривен (-50%)

Star Wars: Squadrons – 567 гривен (-40%)

The Sims 4 – 95 гривен (-88%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 551 гривна (-58%)

Battlefield 1 – 152 гривны (-75%)

Madden NFL 21 – 638 гривен (-67%)

Need for Speed Heat – 441 гривна (-67%)

Battlefield V – 355 гривен (-63%)

Star Wars: Battlefront II – 114 гривен (-70%)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – 237 гривен (-75%)

Titanfall 2 – 114 гривен (-70%)

Sea of Solitude – 189 гривен (-50%)

FIFA 21 уже можно приобрести со скидкой в 67% / фотография из магазина Origin

Origin Онлайн-магазин компании Electronic Arts. В этом магазине можно приобрести различные видеоигры от разработчиков из EA и очень популярные проекты от других компаний. Origin содержит большое количество социальных функций, а также пользователям доступна интеграции с Facebook, Xbox Live и PlayStation Network.

Новый рекорд продаж

Видеоигра Human: Fall Flat установила новый рекорд продаж для мобильных платформ: ни одна игра в истории не продавалась так быстро. На прошлой неделе мобильная версия платформера вышла в Китае. Релиз этой видеоигры вызвал фурор на местном рынке. Меньше чем за неделю было продано более 2 миллионов копий игры Human: Fall Flat. Первые 100 тысяч копий было продано менее чем за полчаса, это сразу вывело игру в топы продаж. Помогла таким продажам Human: Fall Flat релизная скидка, игру можно было приобрести за 12 юаней (52 гривны).

Смотрите трейлер игры Human: Fall Flat​ – видео