Мандрівка на південь: у мережі з'явилися чутки про майбутні DLC для Assassin's Creed Valhalla

У мережі з'явилася цікава інформація про нові DLC для Assassin's Creed Valhalla. Інсайдер відзначає, що розробники відеогри планують відправити гравців на південь.

Кілька тижні тому для відеогри Assassin's Creed Valhalla вийшло перше доповнення з назвою "Wrath of the Druids". Присвячене це DLC подорожі Ейвора в Ірландію, а найцікавіше, що це буде не остання його (її) мандрівка.

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Одразу варто зазначити, що в останні дні головним ньюзмейкером у цій темі став відомий французький інсайдер j0nathan. На своєму ютуб-каналі він поділився вже двома відео, у яких розповів чимало цікавої інформації про два наступні DLC для Assassin's Creed Valhalla. А користувач платформи Reddit з нікнеймом FrenchGuyDt переклав його записи.

Перше доповнення буде називатися "The Siege of Paris", а його реліз може відбутися вже влітку. Присвячене це DLC подорожі Ейвора до Франції, а головним антагоністом може стати Карл III Товстий. Річ у тім, що йому не дуже подобалася присутність вікінгів на своїх землях, тому він вів з ними постійні війни, щоправда, не дуже успішні. Але найцікавіше, що події цього DLC мають розгорнутися у 885 році, тобто через 8 років після Assassin's Creed Valhalla (877 рік).

Також J0nathan знайшов у файлах гри інформацію й про третє доповнення. Щоправда, варто відзначити, що у дорожній мапі Assassin's Creed Valhalla є інформація лише про два DLC. Можливо, представники компанії вирішили переглянути своє рішення через фінансові успіхи останньої частини.

У файлах гри це доповнення має кодову назву "Meteor". Начебто розробники планують відправити гравців у Північну Африку, бо інсайдер знайшов у файлах згадку про Муспельгейм. Варто відзначити, що згідно з однією теорією, всі скандинавські світи мають своє реальне місцезнаходження. А раніше розробники відзначали, що Муспельгейму відповідає саме Північна Африка.

Наостанок варто відзначити, що це лише чутки, а до подібної інформації завжди потрібно ставитися скептично. Щоправда, варто також нагадати, що у цих локаціях серія вже бувала, тому якась основа для DLC у розробників точно є.

Трейлер доповнення "Wrath of the Druids" – відео