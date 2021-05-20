У далекому 2018 році на виставці Е3 компанія Bethesda Softworks анонсувала науково-фантастичну рольову гру Starfield, яка, за словами розробників, знаходиться в активній розробці ще з 2015 року. Попри те, що подробиць про неї й по цей день обмаль, єдиного тизера вистачило, щоб безліч фанів студії з нетерпінням очікували релізу.

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Проте, схоже на те, що і в геймерському "залі очікування" настало свято. Авторитетні інсайдери на чолі з Джефом Граббом, який розповів про це у своєму подкасті The Game Mess Show Live, в один голос заявляють: Starfield стане частиною спільної презентації Bethesda та Microsoft на Е3 2021 (12-15 червня) і саме там розробники нарешті поділяться з публікою довгоочікуваними подробицями про амбітний проєкт. Чого ж чекати геймерам? Ми зібрали для вас всі останні чутки про гру, щоб перевірити, які з них виявляться правдивими.

Новий ексклюзив для Microsoft?

У своєму акаунті у твітері той же таки Джефф Грабб повідомив читачам про те, що Starfield вийде ексклюзивно для ПК і консолей Xbox.

Інші представники індустрії та журналісти по різному відреагували на пост Грабба. Проте, ніхто не зміг повністю підтвердити чи спростувати інформацію про ексклюзивність.

Деякі обмежилися загальними фразами. Наприклад, Том Уоррен з порталу The Verge у відповідь на пост Грабба сказав:

Ексклюзиви Bethesda в майбутньому будуть надзвичайно важливі для Xbox. А на Е3 ми якраз побачимо, як Microsoft почнуть об'єднувати Xbox і Bethesda.

Ігровий аналітик та інсайдер Даніель Ахмад, також не обійшов цю тему стороною. Він вказав на те, що як і раніше головна конкурентна перевага підписки Xbox Game Pass – поява ігор в день їх виходу. Тому компанія Microsoft продовжить розвивати свій сервіс і варто очікувати виходу Starfield ексклюзивно якраз в складі Game Pass.

Яким буде геймплей?

Згідно з чутками, що з'явилися на форумі Resetera, Starfield буде чимось середнім між No Man's Sky та Outer Wilds, відійшовши при цьому від механік схожих на Mass Effect. Таким чином гра планує більше зосередитись на вивченні космосу та планет, аніж на екшені та війні з інопланетними формами життя.

Тизер гри Starfield

На це також можуть вказувати скриншоти "білду" гри трирічної давнини, що нещодавно потрапили в мережу. Користувач твітеру та, як він сам себе називає, "відеоігровий детектив" під ніком SKULLZI зумів віднайти зображення, які нібито показують стан гри на момент 2018 року, саме тоді коли був опублікований перший та єдиний її тизер.

Нібито скриншоти з Starfield версії 2018 року / зображення з Twitter SKULLZI

Завдяки цим зображенням, геймери зробили припущення, що гра буде більше зосереджена на побудові власних баз чи навіть зорельотів, проте наявність зброї все ж не виключає серйозних військових конфліктів.

Том Круз аналог Кіану Рівза від Bethesda?

Напевно найбільш "хайповою" новиною про гру стали недавні чутки про те, що головну роль у ній міг зіграти відомий голлівудський актор Том Круз. Інформація почала поширюватися з поста на Reddit з посиланням на трьох інсайдерів Deverell, JBG і Mousey з Discord-сервера Starfield, за інформацією яких, Bethesda найняла зірку франшизи "Місії нездійсненна" для участі у своїй масштабній космічній RPG.

Том Круз на обкладинці фільму / зображення thefpsreview.com

Своєрідним доказом цій теорії, інформатори називають повідомлення 2018 року від офіційного облікового запису Bethesda Game Studios у твітері, в якому розробники відкрито запрошували Круза попрацювати над їх наступним проєктом.

На цю мить складно сказати, наскільки ці припущення відповідають дійсності, однак участь кінозірок у великих ігрових проєктах вже давно не в новинку. У тій же Cyberpunk 2077 одну з центральних ролей зіграв Кіану Рівз, а до роботи над Death Stranding були запрошені відразу кілька відомих акторів, в тому числі Мадс Міккельсен, Норман Рідус і Леа Сейду. Тому, якщо Starfield дійсно настільки амбітний проєкт, як було заявлено, участь у ньому справжньої зірки кіно не стала б ні для кого сюрпризом.

Коли чекати на реліз?

Деякі інсайдери й журналісти стверджують, що проєкт вже практично готовий і надійде в продаж зовсім незабаром після літньої презентації – вже восени цього року. Інші ж налаштовані менш оптимістично і не виключають можливу затримку нової гри Bethesda Game Studios як мінімум до початку 2022 року, в тому числі на тлі ускладнення виробництва, викликаного пандемією COVID-19.

До "песимістів" приєднався продюсер і співведучий подкасту Kinda Funny Games Блессінг Адеойе-молодший, який в одному з випусків свого шоу заявив, що прем'єра Starfield відбудеться весною наступного року, тобто в першому кварталі 2022–ого. Що примітно, зі словами Блессінга погодилися вже знайомі нам Джефф Грабб та SKULLZI.

Отже, це всі актуальні чутки про Starfield на цей день, проте чи виявляться бодай якісь з них правдивими покаже лише час та, власне, конференція Е3 2021, а все, що залишається нам з вами – очікування та єдиний офіційний тизер.